Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
 - Güncelleme:

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi'nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi'nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'ın incelemelerinden sonra, ilçede havaların ısınmasıyla İpekyolu Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başlandı. Yapılacak kaldırımlarla ilçenin modern bir görünüm kazanacağını belirten İnşaat Mühendisi Cihat Ertuğrul, "Askerlik Şubesinden Abdullah Canan Köprüsü'ne kadar ki kısmı bitirmeyi planlıyoruz. Yüksekova'yı güzel bir görüntüye kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Yüksekova için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Ali Arslan Yüksekova İpekyolu Hakkari Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title