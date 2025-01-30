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Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralandığı anlar çıplak gözle izlendi.

26 Ocak'ta 6 gezegenin gökyüzünde yan yana dizilip gözlemlenmesinin ardından, aynı olayın tekrar fark edilmesi büyük merak uyandırdı.

NET OLARAK İZLENDİ

Akşam saat 20.00 sıralarında gökyüzünün bulutsuz olmasından ötürü Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde net olarak izlenebildi.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDETTİLER

Yüksekovalı vatandaşlar bu tarihi olayı cep telefonları ile kaydetti. Öte yandan, 26 Ocak'ta gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralanmasının ardından, aynı durumun tekrar meydana gelmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Gezegenlerin son günlerde aralıklı olarak Yüksekova semalarında görülmeye devam ettiği öğrenildi.

Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Recep giderse hepsi yok olur.

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

sadece admin görmüş bence

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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