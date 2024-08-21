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Yüksek Lisans Yapan Şoför: Sosyoloji ve İnsan Kaynakları Derslerini Mesleğimde Uyguluyorum

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Bursa'da yüksek lisans yapan Taha Güler, dedesinden kalan şoförlük mesleğini devam ettirerek, özel halk otobüsü şoförü oldu. Her gün yüzlerce yolcu taşıyan Güler, gördüğü sosyoloji ve insan kaynakları derslerinden edindiği bilgileri mesleğinde uyguluyor.

Bursa'da yüksek lisans yapan Taha Güler, dedesinden kalan şoförlük mesleğini devam ettirerek, özel halk otobüsü şoförü oldu. Her gün yüzlerce yolcu taşıyan Güler, gördüğü sosyoloji ve insan kaynakları derslerinden edindiği bilgileri mesleğinde uyguluyor.

Bursa'da yaşayan 25 yaşındaki Taha Güler, lise eğitiminin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Okuduğu bölüm üzerine yüksek lisans yaparak başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Güler, dedesinden babasına, babasından da kendine geçen otobüs şoförlüğüne yöneldi. Üniversitede gördüğü sosyoloji ve insan kaynakları derslerinden edindiği bilgileri mesleğinde de uygulayan Güler, vatandaşa kaliteli hizmet sunuyor.

Okulda edindiği bilgilerin meslek hayatına önemli yeri olduğunu söyleyen Taha Güler, "Özel halk otobüsleri şoförleri olarak hepimizin farklı bir akademik geçmişi olsa da tek amacımız topluma ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Biz sosyoloji ve insan kaynakları gibi dersler görerek vatandaşları en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Fakat vatandaşlarımız bize çok önyargılı davranıyorlar. İşletme hızından dolayı istenmeyen sorunlar oluyor. Bu durumlarda vatandaşlar bizlerle tartışıyor. Bizim tek amacımız en iyi hizmeti vermek. Bununla birlikte karşılıklı saygıyı ortaya çıkartmak. Biz öğrencilik dönemimizde aldığımız dersleri işimizde en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

"Yolculardan güzel dönüşler alıyoruz"

Mesleğin kendisine dedesinden kaldığını ifade eden Güler, "Dedem 1997 yılında minibüs ile bu işe başlamış. Daha sonra babam da kendine ait minibüs aldı. 2003 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla özel halk otobüslerine dönüştük. Bursa'da kartlı sistem ile hizmet veriyoruz. Küçükken babamın yanında öğrendiğim için çekirdekten yetiştim. İşimi yaparken bir yandan eğitimimi tamamladım. Lisans ve yüksek lisans diplomamı aldım. Üniversiteden en iyi şekilde alarak hizmet kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Yolculardan da çok güzel geri dönüş alıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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