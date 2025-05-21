Yukarı Taşçılı Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

Yukarı Taşçılı Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Yukarı Taşçılı Ortaokulu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaparak öğrencilerin projelerini sergiledi. Fuar açılışına yoğun bir protokol katılımı gerçekleşti ve farklı temalarda toplam 15 proje ziyaretçilere sunuldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Yukarı Taşçılı Ortaokulu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve üretme becerilerini sergilediği fuarın açılışı, yoğun bir protokol katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Naşit Durdubaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammet Atlı ve Veli Ceng, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Fuarda, araştırma, tasarım ve inceleme kategorilerinde toplam 15 proje sergilendi. Öğrenciler; kültürel miras, biyoçeşitlilik, algoritma, mantıksal tasarım ve ekolojik denge gibi çeşitli temalarda hazırladıkları projeleri ziyaretçilere sundu.

Bilimsel projelerin yanı sıra fuarda, Çaycuma'nın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarına ve bölgedeki usta zanaatkarlara yer verildi. Bu kapsamda Perşembe Beldesi'nde 57 yıldır baba mesleği olan kalaycılığı sürdüren Alim Amir Keçeci ile Filyos Beldesi'nde denizden toplanan atıkları sanat eserine dönüştüren ve "Deniz Heykeltıraşı" olarak tanınan sanatçı Mehmet Türkçelik de fuarda yer alan isimler oldu.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, sergi alanındaki tüm stantları gezerek öğrencilerin projelerini tek tek inceledi. Öğrencilerin özverili çalışmalarını takdir eden Kaya, danışman öğretmenlere de teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda, usta kalaycı Alim Amir Keçeci ve sanatçı Mehmet Türkçelik'e günün anısına plaket takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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