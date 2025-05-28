Yozgat'taki Mobil Basın Evi, Gazeteci Adaylarına Uygulamalı Eğitim Verdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Gazeteciler Cemiyeti'nin gazeteciler ile dayanışmak amacıyla hayata geçirdiği Mobil Basın Evi, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi bahçesinde konuşlandırılarak gazeteci adaylarına uygulamalı eğitim verildi. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Eğitmen Editörü Erhan Karadağ, "Televizyon ortamında, stüdyo ortamında bir öğrenci adayının staj sırasında göreceği bütün mesleki deneyimi burada birkaç saat içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza yaşatmak istiyoruz" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüs alanı içerisinde bulunan İletişim Fakültesi bahçesinde konuşlandırılan Gazeteciler Cemiyeti Mobil Basın Evi aracı içerisinde yer alan profesyonel ekipmanlar, öğrencilere cemiyetin görsel ve işitsel uzmanı Alican Sağın eşliğinde deneyimleme fırsatı sundu.

Programın devamında, gazeteci Erhan Karadağ ile televizyon haberi atölyesinde bir araya gelen öğrenciler, uygulamalı olarak eğitim aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, yaptığı değerlendirmede, "Bugün fakültemiz çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Gazeteciler Cemiyeti'ni davet ettik, öğrencilerimize mobil basın aracıyla eğitimler vermek üzere geldiler. Ankara'dan buraya geldiler, şimdi de öğrencilerimizle uygulama yapıyorlar ve bizim için fakülte için öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Sahada çalışan gazetecilere destek hizmeti

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Eğitmen Editörü Erhan Karadağ, Mobil Basın Evi aracının sahada çalışan gazetecilere destek hizmeti verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gazeteciler Cemiyeti'nin basın evi bir 'Mobil Basın Evi' aracı oluşturdu. Bu mobil Basın Evi kriz anlarında, sel felaketi, yangın, seçim zamanlarında ya da deprem gibi felaketlerde sahada çalışan gazetecilerin zorlandığı sıralarda onlara teknik ekipman, internet, şarj aleti, kamera, tripod, mikrofon, fotoğraf makinesi, bilgisayar gibi hizmet vermek için donatılan özel bir araç hazırlandı Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde. Bu Mobil Basın Evi içerisinde uydu interneti var, normal GSM interneti var, internetin çekmediği yerlerde felaket anlarında bile uydu internetiyle sahada çalışan gazetecilere destek hizmeti verebiliyor. Bu araç bunun içinde oluşturuldu yani sahada gazetecilerin yararlanması için özellikle büyük kurumlarda çalışan gazetecilerin araçları, kameraları, mikrofonları oluyor ama küçük kurumlarda çalışan ya da serbest çalışan gazetecilerin olanakları her zaman olmuyor. Onları desteklemek için oluşturuldu bu araç. Ülkemizde bu araca ihtiyaç duyulduğu bir dönem olmadığı için araç aynı zamanda bir canlı yayın aracı ya da bir seyyar stüdyo niteliği taşıyan, televizyon stüdyosu niteliği taşıyan bir araç olduğu için genç gazeteci adaylarına televizyonculuk nedir, stüdyo nedir, kamera, ekipmanla onları buluşturan bir eğitim aracı olarak da hizmet veriyor."

"Bütün mesleki deneyimi burada birkaç saat içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza yaşatmak istiyoruz"

Karadağ, genç gazeteci adaylarına mesleki deneyim yaşatmak için alanda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugün de burada, daha önce başka üniversitelerde yaptığımız gibi yönetmen arkadaşımız, kameraman arkadaşımız bir reji kurulacak. Öğrenci arkadaşlarımız sesçi olacaklar, kameraman olacaklar, birisi mikrofon takacak, öteki muhabir olacak, bir başkası programcı olacak, bir başkası da yönetmenin bu görüntüleri nasıl derleyip, nasıl toparladığını, nasıl rejiyi yönettiğini, sesi, görüntüyü nasıl ayarlandığını, reji kurulacak buraya, seyyar bir reji orada onu ayarlayacaklar. Dolayısıyla aslında mesleki bir pratik, televizyon ortamında, stüdyo ortamında bir öğrenci adayının staj sırasında göreceği bütün mesleki deneyimi burada birkaç saat içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza yaşatmak istiyoruz" dedi.