Cami önünde esrarengiz ölüm

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir caminin önündeki parkta hareketsiz halde bulunan 62 yaşındaki Enver Gönül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Adli tabip tarafından yapılan ilk incelemede ölümü şüpheli değerlendirilen Gönül'ün kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yer alan Hidayet Camii önündeki parkta meydana geldi. Park alanından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark ederek durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İLK İNCELEMEDE 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' DEĞERLENDİRMESİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, 62 yaşındaki Enver Gönül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgeye gelen adli tabip tarafından gerçekleştirilen ilk kontrollerde Gönül'ün ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Enver Gönül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı