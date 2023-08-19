Yozgat'ta, TMO Genel Müdürü Güldal'ın Alım Merkezini Ziyareti Sırasında Konuşan Çiftçi: "Kölüyü Bitirdi.

Toprak Mahsulleri Odası Genel Müdürü Ahmet Güldal, Yozgat’ta ofis alım merkezlerini ziyaret etti. TMO önünde ürününü teslim etmek için bekleyen çiftçilerden Necati Aksoy, “Cumhurbaşkanım 8 bin 250 verdi mi, buğdayın baş fiyatını. 7,5 liraya buğday alıyor şu anda. Köylüyü bitirdi. Çoğunu da almıyor, geri dönüyor. Genel müdüre söyledik. Genel Müdür ne yapacak? Çözüm bulunacak diyor. Çözüm ne bulunacak?” dedi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Toprak Mahsulleri Odası Genel Müdürü Ahmet Güldal, Yozgat'ta ofis alım merkezlerini ziyaret etti. TMO önünde ürününü teslim etmek için bekleyen çiftçilerden Necati Aksoy, "Cumhurbaşkanım 8 bin 250 verdi mi, buğdayın baş fiyatını. 7,5 liraya buğday alıyor şu anda. Köylüyü bitirdi. Çoğunu da almıyor, geri dönüyor. Genel müdüre söyledik. Genel Müdür ne yapacak? Çözüm bulunacak diyor. Çözüm ne bulunacak?" dedi.

Toprak Mahsulleri Odası Genel Müdürü Ahmet Güldal, Yozgat'ta; AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ile birlikte alım merkezlerini ziyaret etti. Güldal, burada yaptığı açıklamada; şunları söyledi:

"Bereketli bir hububat sezonu geçiriyoruz, çok şükür. 21 milyon tonun üzerinde bir buğday, 8,5 milyon tonun üzerinde de arpa rekoltesi bekliyoruz ve belki de bunun üzerinde bir rekolte olma ihtimali de var. Türkiye genelinde baktığımızda yüzde 80 oranında hasat tamamen bitmiş durumda. Bazı bölgelerimiz tamamen bitti, yüksek kesimler olan bölgelerimizde hasat devam ediyor. 10-15 gün içerisinde tamamlayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"10 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR ÜRÜNÜ ALABİLECEK KAPASİTEMİZİ HAZIRLAMIŞ DURUMDAYIZ"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yoğun bir alım kampanyası yürüttüğünü kaydeden Güldal, haziran ayının başından itibaren başlayan alımların temmuz ayında da devam ettiğini, çok ciddi bir alım gerçekleştirdiklerini aktardı. Güldal, 8,7 milyon tonluk bir alımı gerçekleştirdiklerini; günlük 150-200 bin ton arasında ürünün TMO'ya halen arz edildiğini, bunun maddi karşılığı olan günlük 1 milyar 600 milyon liranın üreticilere 30 gün içerisinde ödedikleri bilgisini paylaştı. TMO Genel Müdürü Güldal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte hazırlığımız zaten vardı, devam ediyor. 10 milyon ton üzerinde açık yığın sahası da dahil olmak üzere kiraladığımız depolar dahil olmak üzere lisanslı depoların boş kapasiteleri dahil olmak üzere ve TMO'nun kendi depoları dahil olmak üzere 10 milyonun üzerinde bir ürünü alabilecek kapasitemizi hazırlamış durumdayız. Daha da fazla gelirse ona da tedbirimiz vardır. Bu konuda TMO'nun herhangi bir depo, personel, fiyat, finans noktasında bir sıkıntısı, bir eksikliği söz konusu değildir. Her zaman, her gün söylüyoruz, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne arz edilen tüm ürünler buğdayda, arpada, kalite kriterlerimize uygun olanlar son ürün gelene kadar iş yerlerimiz açık olacak ve alıma devam edeceğiz. Baktığımız dört grupta aldığımız buğday, iki grupta aldığımız arpa kriterlerimize ciddi manada ürün teslim edilmekte. Personelimiz büyük ölçüde 7 gün çalıştı, ancak son haftalarda artık hasadın azalmaya başladığı yerlerle birlikte pazar günleri izin kullanabiliyorlar, onun dışında 6 gün günde 12-13 saat çalışarak ve de çok yoğun şekilde açık yığın sahalarına alım yaparak, alımlarımız devam ediyor."

"KALİTE KAYBI SÖZ KONUSU"

Yozgat ile ilgili dün akşamdan itibaren bilgiler aldıklarını hatırlatan Güldal, sahadaki alım yerlerini ziyaret ettiklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Yozgat'ta bu sene bir kaliteden dolayı, mevsimsel gelişmelere göre kalite kaybı söz konusu ama buna rağmen 513 bin ton ürün Toprak Mahsulleri Ofisi'ne üreticilerimiz tarafından teslim edilmiş. Bunun maddi karşılığı 4 milyar lira ve bunun da ödemesi başlamış durumdadır. Yozgat'ta 26-27 noktada alımımız devam ediyor ve randevularımız açık. Türkiye genelinde de randevularımız açık. Sadece şunu söylemekte yarar var. Randevu alamıyorum veya randevu noktasında beklediği tarihi alamayan üreticilerimiz kesinlikle TMO teşkilatları, Ziraat Odaları, İlçe Tarım Müdürlükleri yardımcı olarak, randevu olmasa bile ürünlerini bir şekilde randevu işlemine dahil edebiliyoruz. Randevu olmazsa derken şunu kastediyorum; ileri tarihlerde olanları da biz öne çekerek almaya başladık artık. Yani Eylül ayında randevu almış olan üreticilerimiz de daha erken teslim edebilme imkanına kavuşmuş oldular. 15-20 gün sonra ürünün tamamına yakınını bize arz edilecek, ürünü almış olmamızı ümit ediyoruz. Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz ama bir kere daha altını çizmekte yarar var; Üreticimiz TMO'ya ürün satmak isteyen ve kalite kriterlerimize uygun olan ürünlerin hepsini alacağız. Hiçbir şekilde ben ürünümü satamadım, kaliteli olmasına rağmen TMO kriterlerine uygun olmasına rağmen veremedim diyen üretimimiz kalmayacak. Bu noktada alım yerlerimiz açık olacak, arkadaşlarımız görevde olacak ve biz bu konuda kararlıyız. 10 milyon ton, 11 olur, 12 milyon ton olur ama sonuna kadar alacağız. Yozgat'ta hasadın aşağı yukarı yüzde 80-85 civarına geldiğini görüyoruz. Ciddi manada da ürün alınmış durumda. Üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Burada standart dışı bir ürün fazlalığı söz konusu. Dört grupta biliyorsunuz buğday alımı yapıyoruz. Bunun dışındaki kalite kriterlerine uymayanlar standart dışı olarak değerlendiriliyor. Ama burada şuna özellikle altını çizmekte yarar var; buğday olarak müstahsil makbuzu veya belgesi alınmak kaydıyla kime satılırsa satılsın bin lira buğdayda, 500 lira arpada hububat destekleme primi bakanlığımız tarafından ödenecektir. Bu standart dışı buğday için de geçerlidir."

"KÖYLÜYÜ BİTİRDİ, BU VAZİYETTE"

TMO önünde ürününü teslim etmek için bekleyen çiftçilerden Necati Aksoy, "Cumhurbaşkanım 8 bin 250 verdi mi? Buğdayın baş fiyatını. Şimdi ne oldu? 7,5 liraya buğday alıyor şu anda. Köylüyü bitirdi, bu vaziyette. Çoğunu da almıyor, geri dönüyor. Genel müdüre söyledik. Genel Müdür ne yapacak? Çözüm bulunacak diyor. Çözüm ne bulunacak?" diye konuştu.

Yozgat Merkez Türkmen Araplı Köyü'nden 60 yaşındaki Avni Doğan Çelik de şunları anlattı:

"Ofise bu ikinci gelişim. İki motor getirdim. Çavdarlı diye geri gönderdiler. Yere yıktım, hanımınla ikimiz tekrar yükledik, gece saat ikiye kadar. Zaten yemlik alıyorsunuz. Yemliğe bari alın da millet perişan olmasın. Yazık, günah. Topçu Kooperatif'e borcumuz var. Ziraat Bankası'na borcumuz var. Ziraat Bankası'ndan paralar kesilsin de millet rahatlasın. Kooperatifi borçları oralara eklensin. Faiz işlemesin, yazık, günah. Bunu bizden Allah soracak, hepimizden soracak. Borçluların hali ne olacak? Para verilmiyor. Banka olsun, kooperatif olsun, serbest boş faize geçecekmiş, bu yazık. Bunları engellemeleri lazım."