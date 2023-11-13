Yozgat'ta Okul Müdürü, Ara Tatilde Okulun Bakım Onarımını Yapıyor

Yozgat’ın Çadırardıç Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Ocak, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönem ara tatilinin başlaması ile birlikte okulun bakım onarımı için kolları sıvadı. 4 yıldır görev yaptığı okulun eksiklerini giderebilmek için işçi gibi çalışıp, daha önce okulun çatısını onaran Ocak, şimdi de ara tatil dönemini değerlendirip, öğrencilerin betondan etkilenmemesi için okul binasının zeminine ahşap döşeme yapıyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Çadırardıç Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Ocak, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönem ara tatilinin başlaması ile birlikte okulun bakım onarımı için kolları sıvadı. 4 yıldır görev yaptığı okulun eksiklerini giderebilmek için işçi gibi çalışıp, daha önce okulun çatısını onaran Ocak, şimdi de ara tatil dönemini değerlendirip, öğrencilerin betondan etkilenmemesi için okul binasının zeminine ahşap döşeme yapıyor.

Yozgat'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönem tatilinin başlamasını fırsat olarak değerlendiren Çadırardıç İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Ocak, verilen ödeneklerle okulun daha fazla eksiğini tamamlayabilmek için okulun bakım onarımında işçi gibi çalışıyor. Okul Müdürü Ocak, gönüllü olarak çalışmayı kabul eden okulun hizmetlisi Mustafa Şahiner ile birlikte okulun bakım ve onarım işlerini yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği ödenekler, köy halkı ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile okul baştan aşağı yenilendi, eksiklikleri de giderilmeye çalışılıyor.

"GEREKİRSE USTALIK YAPIYOR, ÖĞRETMENLİK YAPIYOR"

Çadırardıç Köyü halkından, öğrenci velisi Hasan Peksoy, şunları söyledi:

"Okulun üç dört yıl önceki hallerini de biliyoruz. Sağ olsun Mustafa hocamız burada göreve başladıktan sonra gerçekten okulu çiçek gibi yaptı, eline, emeğine sağlık. Adeta bir işçi gibi, burada gerekirse ustalık yapıyor, öğretmenlik yapıyor. Öğrencilere abilik, kardeşlik yapıyor. Bir amele gibi çalışıyor. Okulumuzun ilk önce çatısını aktardı, okulun komple çatıları akıyordu. Camların demirlerini yaptı, boyaması, okulun tamiratı, çevre duvarlarının düzenlemesi. Özellikle iç taraflar, çocuklar kışın geldiklerinde ayakları donuyorlardı. Komple betondu, mozaikti. Onların tamiratını, tadilatını yaptı. Okulumuzun tamiratını kendi yaptı, boyasını kendi yaptı, içerinin parkelerini kendi yaptı, bir işçi gibi çalıştı."

"BİZE SAĞLANAN İMKANLARI FIRSATA ÇEVİRİP İYİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Çadırardıç İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Ocak, 4 yıl önce göreve başladığını belirterek, okulunun eksikliklerinin giderilmesi için yaptığı çalışmaları, "bize sağlanan imkanları fırsata çevirip iyi bir çalışma yaptık" diyerek özetledi. Ocak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dört yıl önce görevime atandım. Buraya atandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın göndermiş olduğu bütçelerle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde bize sağlanan imkanları fırsata çevirip iyi bir çalışma yaptık. İlk geldiğimizde okulumuzun biraz eksikleri vardı. Onları işçilik olarak kendimiz emeğimizi katarak kendim ve okulumuzdaki görevli memura arkadaşımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık. Öncelikle çatılarımızı aktardık. Daha sonra okulumuzun parkelerini, fayanslarını yine kendimiz yaptık. Sınıflarımızdaki boya durumunu ve sınıfımızın güzelleştirilmesi açısından bütün faaliyetleri gerçekleştirdik. Eğitim psikolojisinde şöyle bir durum vardır; insanlar eğer huzurlu ve mutlu bir fiziki ortamda eğitim alırsa akademik başarılarına bunlar yansır ve biz bunun gerçekten meyvelerini topladık. Buraya geldikten itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu, yıllardır devam eden Destekleme ve Yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu da yine okulumuzun ve öğrencilerimizin başında durarak öğrencilerimizi Yozgat'ta gerçekten kaliteli ve güzel liselere yönelttik, kazandılar. Bu durumdan çok mutlu oluyoruz."

"ARA DÖNEM TATİLİNİ BÖYLE BİR FAALİYETLE DEĞERLENDİRELİM DEDİK"

Ara dönem tatilini, okulun diğer eksikliklerini gidermeye yönelik değerlendirmek istediklerini aktaran Okul Müdürü Ocak, "13-17 Kasım arasında birinci ara dönem tatilini böyle bir faaliyetle değerlendirelim dedik çünkü çocuklarımız okula geldiğinde yeni bir ortamla, fiziksel ortamla karşılaşınca onların ister istemez mutluluğu oluyor. O da bizim mutluluğumuz oluyor çünkü bizim geleceğimizin teminatı çocuklar" dedi.

"Çocuklarımıza elimizden geldiğince ne kadar eğitim olanağı sağlayabilirsek onlar ileride ülkemizi o kadar kalkındıracak" diyen Ocak, okulda 80 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek bilgileri verdi:

"Aynı zamanda okulumuzda özel eğitim sınıfımız var ve birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar da sekiz tane şubemiz var. Her zaman şunu söylüyorum; öğretmenlerimiz gerçekten Türkiye'de çok kaliteli ve çalışkan öğretmenler. Bizim yaptığımız sadece bunların bir örneği. Ben bunu daha önce çalıştığım yerlerde de, Şanlıurfa ilinde çalıştım, Sakarya ilinde çalıştım, Yozgat'ta kendi memleketim, kendim de Yozgatlı olduğu için burada çalıştım. Gerçekten bütün öğretmenlerimizin, öğrencilerimiz için elini değil, gövdesini taşın altına koyduğuna ben inanıyorum. Tabii ki bu da bir ekip işi, eğitim bir ekip işidir. Zaten beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğu için eğitim, bu eğitimde öncelikle eğitim liderleri ve daha sonra da paydaşları geliyor. Özel eğitim 4-A sınıfımız mevcut. Bu sınıfımızı birinci sınıftan itibaren açtık. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda özel eğitim materyallerini, gerekli fiziksel materyalleri bize temin etti. Biz de bunları yerinde kullandık. İki tane özel eğitim öğretmenimiz şu anda öğrencimize aktif bir şekilde ders veriyor ve öğrencimizin akademik, sosyal, kültürel başarıları yüzde yüz oranında artış sağladı. Biz bu durumdan çok memnunuz, velimiz de çok memnun."

"OKULUMUZU FİZİKSEL OLARAK ÇOCUKLARIMIZA HAZIRLADIK"

Mustafa Ocak, şunları söyledi:

"Ustalarımızın yanında biraz bakarak biraz da kendi maharetimizi katarak okulumuzun fayanslarını falan yaptık. Olmayan yerler oldu ama onu da bir şekilde öğrenip, güzel bir şekilde okulumuzu fiziksel olarak çocuklarımıza hazırladık. Okulumuzu bu bu duruma getirebilmek için tabii çalışıyoruz. Desteklerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Valiliğimizin destekleriyle, Çadırardıç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin destekleriyle, köylümüzün destekleriyle bu faaliyetleri yapıyoruz. Bu faaliyetleri yaparken insan tek başına bir işi yapamıyor çünkü bir elin nesi var iki elin sesi var usulü. Yardımlaşınca her şey daha da bir farklı oluyor. Okulumuzun öğretmenleri, öğrencilerimiz hep birlikte biz bir aile olduğumuz için tabii bu süreçte bana en çok desteği de okulumuz hizmetli memuru Mustafa Şahiner vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim. Biz burada amir, memur ilişkisinden çok, daha çok bir aile ortamı, abi kardeş ortamında işlerimizi yürütüyoruz. Böyle olunca da spontan bir kardeşlik doğuyor ve bu kardeşlik ortamında da insanlar ister istemez başarıyı yakalıyor, akademik başarılar artıyor, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranları gerçekten artıyor. Bu da hem köyümüz açısından, hem okulumuz açısından, hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz açısından bizlere güzel bir gurur tablosu oluyor."