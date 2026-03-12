İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yılında Yozgat'ta "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı Belge, Resim, Fotoğraf ve Kitap Sergisi" Açıldı

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Belge, Resim, Fotoğraf ve Kitap Sergisi" açıldı. Sergideki 190'ın üzerinde eserin tamamının orijinal nüshalar olduğu kaydedildi. Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Kamil Büyüker, "Akif hakkında çalışmak isteyenler için literatürde olan hemen hemen yüzde 90 bütün kaynakları bir arada görme imkanına sahip olacaksınız" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Belge, Resim, Fotoğraf ve Kitap Sergisi" açıldı. Açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ile öteki davetliler katıldı. Açılış töreninde Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kamil Büyüker tarafından katılımcılara eserler hakkında bilgi verildi.

Mehmet Akif Ersoy'un 63 yıllık hayatından kesitlere ilişkin 190'ın üzerinde eserin sergilendiğini bildiren Büyüker, " Mehmet Akif Ersoy'un hayattayken kaleme aldığı Safahat isimli eseri; burada farklı bir kopyasıyla da karşılaşacağız. Sadece şair değil, aynı zamanda mütercim. Fransızcadan yaptığı çeviriler, Arapçadan yaptığı çeviriler. ve kendi alanıyla ilgili Zeytin Ağacı isimli bir çeviri eserleri görmüş olacaksınız. Safahat'ın orijinal baskıları sergimizde yer alıyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un mektuplarının orijinal nüshalarının da sergide bulunduğunu aktaran Büyüker, şunları söyledi:

"Osmanlıca baskıları ve Mehmet Akif Ersoy'un 11 yıllık Mısır hayatı içerisinde neşrettiği 7. kitap, Safahat'ın 7. kitabı Gölgeler ve Gölgelerin Arapça tercümesi. Mısır'da yapılmış tercüme koleksiyonumuzda sergilenecek. Merhum Akif'in Meclis kararıyla kendisine tevdi edilen Kur'an-ı Kerim meali sonradan çıkan nüshalarının kısmi parçaları sergimizde yer alıyor. Ayrıca sergimizin en özel ilginç koleksiyonlardan bir tanesi merhum Akif'in hem başyazarlığını yaptığı Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinin Mısır'dan ayrılmadan evvel Ekmeleddin İhsanoğlu hocamızın babasına hediye ettiği Sebilürreşad ve Sırat-ı Müstakim dergilerinin bizzat Mehmet Akif Ersoy'un kendi koleksiyonundan, kendi kütüphanesindeki kitapları sergimizde göreceksiniz."

"İstiklal Marşı'nın yazılma süreciyle ilgili evraklar, notalar koleksiyonumuzda yer alıyor"

Merhum Akif'in mektupları koleksiyonumuzda yer alıyor. Akif hakkında çalışmak isteyenler için literatürde olan hemen hemen yüzde 90 bütün kaynakları bir arada görme imkanına sahip olacaksınız. Merhum Akif'in ilk halka arkadaşlarından, dostlarından Mithat Cemal Kuntay, Süleyman Nazif gibi isimlerin kaleme aldığı eserlerin ilk baskılarını burada göreceksiniz. Böyle bir silsile takip edilmiş oldu ve yine özel bir bölüm olarak da İstiklal Marşı. İstiklal Marşı bölümümüzde de İstiklal Marşı'nın yazılma süreci daha sonra bestelenmesi süreciyle ilgili evraklar, notalar koleksiyonumuzda yer alıyor."

Kaynak: ANKA