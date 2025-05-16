Yozgat'ta İşaret Dili Eğitimi İle Engeller Kaldırılıyor

Yozgat'ta işaret dili öğrenerek engelleri kaldırmayı amaçlıyorlar

YOZGAT - Yozgat'ta verilen işaret dili eğitimi sayesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için adım atılıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Gençlik Merkezi ve Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen işaret dili eğitimi sayesinde kursiyerler, engelli bireylere yardımcı olmayı hedefliyor. Yaklaşık 120 saat süren eğitim sonrası kursiyerler, belge almaya hak kazanıyor. İşaret dilini bilenler sayesinde ise hem engelli vatandaşların hayatı kolaylaşıyor hem de eğitimi alanlar yetkinliklerini arttırıyor.

"Sağlık ocağında yardımcı olduğum engelli birey çok mutlu oldu"

Çekerek ilçesinde 7 yıldan fazladır eğitmenlik yapan Cevahir Solmaz, "İşaret dilinin önemini anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üniversitemiz ve Gençlik Merkezi'nin dahil olduğu 'Ya Dünya Sessiz Olursa' projemiz gerçekleştirildi ve büyük ses getirdi. Özellikle sağlık alanı ve Özel Eğitim bölümü öğrencileri için işaret dili ayrıca önem taşıyor. Katılım beklediğimizden daha büyük. Geçen hafta sağlık ocağına gittiğimde engelli bir vatandaşımızla karşılaştım. Bir beyefendi ve yanında 2 çocuğu vardı. Lavaboya gidecekti, sordu fakat çocuklar işaret dili bilmediği için cevap veremedi. Ben aile hekimine sordum. Sonra doktor hanım tarif edince engelli beyefendi bana döndü şaşırdı ve çok mutlu oldu. Onun derdini anlayıp sesini duyabilen bir insanın olması onu çok mutlu etti. Meslek ya da yaş fark etmeden herkesin bu eğitimi aldığı oluyor. Bu keyfi değil zorunlu. O bireylerin sesi olabilmek için bütün gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Yardımcı olduğumuz insanların yüzündeki mutluluk çok güzel oluyor"

Tıbbi Sekreterlik bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Tuğba Dudu Dağdelen, "Özellikle sağlık çalışanları ve diğer meslek kollarındaki bireylerin de almasını tavsiye ediyorum. Engelli vatandaşların bazı durumlarda yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hangi polikliniğe gideceği konusunda yardımcı olduğumuzda ya da konulan teşhisi onlara ifade ettiğimizde yüzlerinde mutluluk oluşuyor. O yüzden herkes bu eğitimi almalı" ifadelerini kullandı.