Yozgat'ta İşaret Dili Eğitimi İle Engeller Kaldırılıyor

Yozgat'ta İşaret Dili Eğitimi İle Engeller Kaldırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta verilen işaret dili eğitimi ile engelli bireylerin hayatı kolaylaştırılmayı amaçlıyor. Gençlik Merkezi ve Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen kurslar, kursiyerlerin engelli bireylere yardımcı olmasını sağlıyor.

Yozgat'ta işaret dili öğrenerek engelleri kaldırmayı amaçlıyorlar

YOZGAT - Yozgat'ta verilen işaret dili eğitimi sayesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için adım atılıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Gençlik Merkezi ve Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen işaret dili eğitimi sayesinde kursiyerler, engelli bireylere yardımcı olmayı hedefliyor. Yaklaşık 120 saat süren eğitim sonrası kursiyerler, belge almaya hak kazanıyor. İşaret dilini bilenler sayesinde ise hem engelli vatandaşların hayatı kolaylaşıyor hem de eğitimi alanlar yetkinliklerini arttırıyor.

"Sağlık ocağında yardımcı olduğum engelli birey çok mutlu oldu"

Çekerek ilçesinde 7 yıldan fazladır eğitmenlik yapan Cevahir Solmaz, "İşaret dilinin önemini anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üniversitemiz ve Gençlik Merkezi'nin dahil olduğu 'Ya Dünya Sessiz Olursa' projemiz gerçekleştirildi ve büyük ses getirdi. Özellikle sağlık alanı ve Özel Eğitim bölümü öğrencileri için işaret dili ayrıca önem taşıyor. Katılım beklediğimizden daha büyük. Geçen hafta sağlık ocağına gittiğimde engelli bir vatandaşımızla karşılaştım. Bir beyefendi ve yanında 2 çocuğu vardı. Lavaboya gidecekti, sordu fakat çocuklar işaret dili bilmediği için cevap veremedi. Ben aile hekimine sordum. Sonra doktor hanım tarif edince engelli beyefendi bana döndü şaşırdı ve çok mutlu oldu. Onun derdini anlayıp sesini duyabilen bir insanın olması onu çok mutlu etti. Meslek ya da yaş fark etmeden herkesin bu eğitimi aldığı oluyor. Bu keyfi değil zorunlu. O bireylerin sesi olabilmek için bütün gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Yardımcı olduğumuz insanların yüzündeki mutluluk çok güzel oluyor"

Tıbbi Sekreterlik bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Tuğba Dudu Dağdelen, "Özellikle sağlık çalışanları ve diğer meslek kollarındaki bireylerin de almasını tavsiye ediyorum. Engelli vatandaşların bazı durumlarda yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hangi polikliniğe gideceği konusunda yardımcı olduğumuzda ya da konulan teşhisi onlara ifade ettiğimizde yüzlerinde mutluluk oluşuyor. O yüzden herkes bu eğitimi almalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT SÜZENER - Yerel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor

55 bin mahkuma örtülü af mı geliyor? Bakan Tunç'tan açıklama var
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Ev hapsindeki İsmail Saymaz için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.