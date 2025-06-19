Yozgat'ta İnşaatta Düşen 71 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta inşaattan düşen 71 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde inşaatta çalışan 71 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay Sarıkaya ilçesindeki İstiklal Mahallesinde 17 Haziran Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. isimli bir müteahhitte ait olduğu öne sürülen inşaatta işe başlayan 71 yaşındaki Selami Ş. İlk iş gününde dengesini kaybederek 6 katlı inşaatın en üst katından düştü. Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnşaattaki çalışmalar durdurulurken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.