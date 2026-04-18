Yozgat'ta 448 Sporcunun Katılımı ile Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması Düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde 7'ncisi düzenlenen 'Tarih için bir ok at' temalı Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'na 19 ilden 448 sporcu katıldı. Yarışma, geçmişe dair önemli tarihsel olayları anımsatmayı ve gençlere bu kültürü sevdirmeyi hedefliyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Tarih için bir ok at" temalı Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'na 19 ilden 448 sporcu katıldı. Üniversitenin kampüs alanındaki spor salonunda düzenlenen yarışmada sporcular, farklı kategorilerde mücadele etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından düzenlenen yarışmaya sporcular geleneksel kıyafetlerle katıldı. Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, 9 yıl önce ilkini düzenledikleri yarışmanın, pandemi döneminde kesintiye uğradığını bu neden bu yıl 7'nci kez gerçekleştirildiğini anlattı.

Yarışmaya 19 üniversiteden kadın erkek takımlarının yanında 24 kulübün de iştirak ettiğini kaydeden Korkmaz, miniklerde 10 yaş altı 32, 10-14 yaş grubunda 58, 14-17 yaş grubunda 30 civarında yarışmacının bulunduğunu bildirdi. Korkmaz, toplamda 448 yarışmacıyı Yozgat'ta ağırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yarışmamızdaki amaç tarih için bir ok at. Tarih için bir ok at şu nedenle; biz 1071, 1453, 1923 için 10 metre 71 santimden Malazgirt Savaşı için, 14 metre 53 santimden İstanbul'un Fethi Fatih Sultan Mehmet için, 19 metre 23 santimden Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve Cumhuriyetimiz için atışlar yapıyoruz. Bir amaç geleneksel Türk okçuluğunu gençlere tanıtmak, sevdirmek, bir amaç da tarih bilinci oluşturmak"

