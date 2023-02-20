Yozgat'ta Depremzedeler İçin Uyku Tulumu Hazırlanıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ederken Yozgat'ta depremzedelere gönderilmek üzere uyku tulumlarının dikimine başlandı.

Yozgat merkez ve 13 ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde görevli idareci, usta öğretici ve öğretmenler, depremzedelere destek olabilmek için seferber oldu. Daha önce depremzedeler için kışlık kıyafet, bebek elbisesi, atkı ve bere dikimi yapıp gönderen gönüllüler, şimdide uyku tulumu dikimine başladı.

"ÇEŞİTLİ BEDENLERDE DİKİLEN UYKU TULUMLARI GÖNDERİLECEK"

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, depremzedelerin yaralarının sarılması için millet olarak herkesin üzerine düşen her türlü görevi ifa ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Halk Eğitim Merkezlerinde depremzedelere gönderilmek üzere uyku tulumu üretimi yapıldığını aktaran Yazıcı, "Uyku tulumları çok özellikli bir malzeme üzerinden gerçekleştiriliyor, dikimi yapılıyor. Buradaki usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, hep beraber koordinasyon içerisinde uyku tulumlarını çeşitli bedenlere uygun şekilde burada üretimi gerçekleştiriliyor. Depremzede kardeşlerimize hep beraber toplu halde üretilen uyku tulumları gönderilecek" dedi.

Yazıcı, Halk Eğitim Merkezlerinde daha önce de depremzedelere yönelik kışlık giyecek yapılıp gönderildiğini vurgulayarak, "Daha önce de arkadaşlarımızın ürettikleri var. Aynı şekilde uyku tutumları ile beraber bere, kışlık giyecek, atkı, benzeri türden kalın giysiler arkadaşlarımız tarafından imkanlar ölçüsünde üretilip gönderildi. Halk Eğitim Merkezlerimizin potansiyelleri farklı olduğu için personel sayısı ve mevcut potansiyel durumu göz önünde bulundurularak, yoğun, gece gündüz çalışılarak inşallah en kısa sürede erişim sağlanacak" diye konuştu.