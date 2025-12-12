Yozgat'ta Bilek Güreşine Gençlerin İlgisi Artıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2012 yılında düzenlenen okullar arası bilek güreşleri il birinciliği müsabakalarına 16 lisanslı sporcu katılırken aradan geçen süre içerisinde lisanslı sporcu sayısı 240'ı kadın olmak üzere toplam 567'ye yükseldi. Bu sporculardan 554'ü üç gün devam eden il birinciliği müsabakalarında ter döktü. Kilolarında derece yapan sporcular, okullar arası bilek güreşi Türkiye şampiyonası elemelerine katılacak.

Yozgat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakalarına 221'i kadın sporcu olmak üzere toplam 554 sporcu katıldı. Yozgat merkez ve 13 ilçesindeki okullarda eğitim gören kız-erkek sporcular küçükler, yıldızlar ve genç A-B kategorilerinde yarıştı. Yarışmada derece yapan öğrenciler Türkiye şampiyonası gurup eleme müsabakalarına katılarak, kilolarında başarılı olup, finallere katılabilmek için mücadele verecek.

Yozgat'ta yapılan müsabakalarında il birincisi olan ve Türkiye şampiyonası elemelerine katılacak sporculardan bazıları şöyle konuştu:

Belinay Işık, "Geçen sene burada 1. oldum. Zonguldak'a gittim. Orada da 3. oldum. Bu sene de 55 kiloda yine 1. oldum. Hedefim şimdi Türkiye Şampiyonası'na gitmek, orada 1. olmak. Erkek sporu olarak biliniyor ama daha çok kızlar katılım gösteriyor bu spora ve kızlar daha çok başarı elde ediyor. Hani bu tamamen bir algı olarak bunu adlandırıyorum ben" dedi.

Eza Ergün, "5 yıldır bu sporu yapmaktayım. 5 yıldır Yozgat'ta birinciyim. Bu seneki hedefim Türkiye Şampiyonasına gitmek. Bu sporu yapmam için hocam destekledi. Gücümü fark ettim ve bu yüzden bu konuya yoğunlaştım. Kadın-erkek arasında bir fark olmadığını düşünmekteyim. Kadınlar da bence başarılı olabilir bu sporda" diye konuştu.

Köyden geldi birinci oldu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Akbenliçiftliği köyünde ikamet eden ve taşımalı eğitim gören Damla Nur Uzun, bu yıl yine il birincisi oldu, grup elemelerine katılma hakkını elde etti. Uzun, "Sarıkaya ilçesinin Akbenliçiftliği köyünden geliyorum. Geçen yıl Yozgat'ta 1'inci oldum. İç Anadolu finallerinde de 1'inci oldum. Türkiye şampiyonasına gittim. Orada Türkiye 6'ncısı oldum. Bu yıl da inşallah Türkiye'de şampiyon olmak hedefim" dedi.

"Geçen seneye göre yüzde 50 artış oldu"

Bilek güreşi koordinatörü spor uzmanı Muhammet Emir Şahin, bilek güreşine her geçen yıl ilginin artarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlimizde yapılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı Bilek Güreşi Gençler, Yıldızlar, Küçükler müsabakamızı an itibariyle tamamlıyoruz. Geçen seneye göre yüzde 50 artış oldu, büyük bir katılım var. Küçüklerde geçen sene 5 tane sporcumuz varken bu sene 153 tane var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak büyük bir destek veriyoruz. Öğrencilerimizi burada ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. İlçeden gelen bütün okullarımıza da gereken bütün desteği veriyoruz. Geçen seneye göre küçüklerde, yıldızlarda olsun, gençlerde olsun büyük bir artış var kadın sporcularda da ve ilimizden de Türkiye şampiyonu çıkarıyoruz kadınlarda da. İnşallah bu çok daha ilerleyerek devam edecek. İlimizde normalde bir kontenjan verilirken geçen sene Türkiye şampiyonu çıkardığımız için artık ilimize iki kontenjan verildi. İnşallah bu sayı daha da artarak devam edecek."