Yozgat'ta 28 Yıldır Öğretmenlik Yapan Murat Balcı'nın Sosyal Sorumluluk Projeleri

HABER: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 28 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni Murat Balcı, spor, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla öğrencilerine örnek olmaya çalışıyor. Balcı, "Amacımız sadece okulda değil, hayatın her alanında öğretmen olabilmek" dedi.

Yozgat'ta 28 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Murat Balcı, spordan doğaya, kültür ve sanattan arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda aktif görev alarak gençlere örnek olmaya çalışıyor. Balcı, Eğitim-İş Yozgat İl Temsilciliği İl Sekreteri olarak da görev yapıyor.

TIR şoförü babanın, ev kadını annenin iki çocuğundan biri olarak Çandır ilçesinde dünyaya gelen Balcı, eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönerek 28 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı.

Halen Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi'nde görevini sürdüren Balcı; kayak, dağcılık, basketbol, voleybol, badminton, satranç, yamaç paraşütü, trekking, kano, dalış, kampçılık, bisiklet, motosiklet, model uçuş, geleneksel Türk okçuluğu ve halk oyunları gibi pek çok alanda hem eğitim veriyor hem de etkinliklere katılıyor. Aynı zamanda sanat korosunda korist olan ve ritim grubunda perküsyon çalan Balcı, Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Geliştirme Derneği Başkanlığı, Turkuaz Okçuluk Spor Kulübü ve Yaşanabilir Çevre Derneği üyeliği ile birlikte TEMA, AFAD ve MEM AKUB gönüllüsü olarak faaliyetini sürdürüyor.

"Amacım, sporu halkın tabanına yayabilmek"

Öğretmenliğe küçük yaşlarda heveslendiğini belirten Balcı, 28 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi. "Burada benim amacım sporu halkın tabanına yayabilmek" diyen Balcı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimle spor aracılığıyla bağlantı kurup sporun onların hayatında büyük bir yer almasını sağlamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra öğrencilere her şeyin sadece spordan ibaret olmadığını, spor aracılığıyla bir bütünlük, bir birlikteliği sağlamak için de gönüllülük temasına vurgu yapmak istiyorum."

"Hayatın her alanında öğretmen olabilmek"

Öğretmenliğin sınıfla sınırlı olmadığını vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

"STK'larla birlikte çalışıp TEMA ile doğayı korumayı, Kızılay ile dayanışmayı, AFAD ve MEM AKUB aracılığıyla da insan hayatını kurtarmanın önemine vurgu yapmak için öğrencilerimi bu tip faaliyetlerin içine sokmaya çalışıyorum. Öğrencilere iyi bir örnek olabilmek için birçok spor branşıyla uğraşıyorum ve öğrencilerime tanıtıyorum. Bunların başında kayak geliyor. Ben kayak antrenörüyüm. Aynı zamanda yamaç paraşütü sporcusuyum. Dağcılık, kano, sörf, dalış, kamp, trekking, bisiklet, motosiklet ve özellikle de geleneksel Türk okçuluğuyla uğraşıyorum. ve öğrencilerimi bu spora yönlendirmek için elimden geleni yapıyorum."

Balcı, üniversitede Kafkas ve Zeybek ekiplerine katıldığını, halk müziği korosunda yer aldığını, öğretmen olduktan sonra da koro çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

"Bütün gençlere tavsiyem sporsuz ve sanatsız kalmayınız"

İmkanları fazla olmayan bir aileden geldiğini belirten Balcı, sporun kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini ifade etti.

Balcı, gençlere "sporsuz ve sanatsız kalmamalarını" tavsiye ederek, "Sadece spor değil, hayatın birçok alanında yer alınız" dedi.

Aynı zamanda Eğitim-İş Sendikası Yozgat İl Temsilciliği İl Sekreterliği görevini yürüttüğünü bildiren Balcı, "Amacımız bilimsel, laik ve parasız eğitimden yana bir eğitim sisteminin oluşturulmasını sağlayabilmek" diye konuştu.