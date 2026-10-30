Yozgat'ta 2 bin 270 rakımlı Akdağlar'da yalancı safran çiçekleri görsel şölen sundu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerindeki 2 bin 270 rakımlı Akdağlar'da açan mor renkli yalancı safran çiçekleri, sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Çayıralan Kaymakamlığı, doğal safran ve diğer bitki türlerinin tahrip edilmemesi için vatandaşlara koruma çağrısı yaptı.

Yozgat'ın Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerindeki Akdağlar'da sonbaharla birlikte açan mor renkli yalancı safran çiçekleri, doğaya eşsiz bir güzellik katıyor. "Güz çiğdemi", "Vargit çiçeği" ve "Öksüz oğlan" olarak da bilinen çiçekler, kışın yaklaştığının habercisi olarak kabul ediliyor. Yaylacıların dönüş döneminde açan çiçekler, kar yağışıyla birlikte kayboluyor. Bölgede endemik ve tıbbi aromatik bitkilerin de bulunduğuna dikkat çekilerek, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmemesi isteniyor.

Çayıralan ilçesi sakinlerinden Süleyman Kandemir, Çayıralan ilçesi Akdağlar silsilesinin 2 bin 270 metre rakımda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çiğdemler bu mevsimde bizi gülerek karşıladılar. Bu gördüğümüz çiğdemler aslında doğal safran. Safran şu anda dünyada en kıymetli çiçek. Ne yapılıyor? İlaç sektöründe ve gıda sektöründe özellikle de doğu kültüründe pilavlarda çok güzel kullanılır. Çayıralan endemik bitki açısından en zengin bölgelerden birisi. Zaten bu bölgenin ballarının kıymetli oluşu da bu kadar çeşitte endemik bitkinin olmasından dolayı."

Çayıralan Kaymakamlığı'ndan yapılan koruma çağrısında ise şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizin doğal ortamında yetişen safran, gilaburu, kuşburnu ve dağ eriği, sonbaharın birbirinden güzel renkleriyle buluşarak Çayıralan'ımızın sahip olduğu doğal zenginliği gözler önüne seriyor. Ormanlarından yaylalarına, dağlarından vadilerine kadar her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran ilçemizin doğal zenginliklerimizi korumak, bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Kaynak: ANKA