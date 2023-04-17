Yozgat'ın Kuş Cenneti Gelingüllü Barajı, Flamingolar Başta Olmak Üzere Göçmen Kuşlarla Doldu

Yozgat’ın kuş cenneti olarak kabul edilen Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı’nın göçmen konukları başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türleri bölgeye akın etti. Bu yıl önceki yıllara göre gelen kuş sayısının daha fazla olduğu belirtildi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın kuş cenneti olarak kabul edilen Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nın göçmen konukları başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türleri bölgeye akın etti. Bu yıl önceki yıllara göre gelen kuş sayısının daha fazla olduğu belirtildi.

Yozgat'ta sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı, son yıllarda yüzlerce flamingo ve diğer göçmen kuşların toplanma noktası oldu. Bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajı göçmen konukları ile kuş cennetini andırıyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında Gelingüllü Barajı'na akın eden yüzlerce flamingo, burada dinlenip beslendikten sonra tekrar koloniler halinde göç yolculuğuna devam ediyor.

"HER YIL GELİR, HER TÜRLÜ KUŞ GELİR"

Bölgede çiftçilik yapan Bünyamin Yılmaz, "Her yıl gelir, her türlü kuş gelir. Flamingo gelir, karabatak gelir, ördek, turna biz çeşitlerini bilmeyiz, karabatak derler, burnu uzunlar hepsi var burada. Buraya kamera kuruyorlar, geliyorlar, barajın oraya, fotoğraf çekiyorlar. Bunlar yazın geliyor güzün gidiyor. Bunlar göçmen kuşlar, gelip geçici kuşlar, güzün gidiyor 10'uncu ayda" diye konuştu.

"SUYUN YÜKSELMESİYLE, KUŞLARIN DA GELMESİYLE BİR CANLILIK BAŞLADI"

Sorgun ilçesinde esnaf olan ve bölgeye göçmen kuşların hareketini takip için gelen Resul Demir, "Flamingolar, pelikanlar, göç başladı bugün itibarıyla. Çeşitli kuşlarımız geldi. Sorgun'dan gelip bunların düzenli bir şekilde yayılımını izliyoruz, çok güzel bir şey. Baharın gelişi de kuşların gelişi de farklı. Burada bir canlılık başladı. Suyun yükselmesiyle, kuşların da gelmesiyle bir canlılık başladı. Her yıl geliyorlar, bu yıl daha fazla gelmişler, bu yıl daha fazla gözüküyor" diye konuştu.

"BU SENE DAHA ÇOK, FLAMİNGOLARIN SAYISI ARTMIŞ"

Barajda balıkçılık yapan Muhittin Binici de "Burada balıkçıyım, flamingolar bu sene üç-dört katı fazla geldi. Karabataklar suyun ortasındaki höyükte yavru yapıyorlar. Turna da geliyor, turna göçü de oldu. Her yıl gelip, geçiyorlar buradan. Bu sene daha çok, flamingoların sayısı artmış. Kışı yarılıyorlar, bir-iki ay gidip, tekrar geliyorlar" dedi.