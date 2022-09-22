Yozgat haberleri | Yozgat'ta Restore Edilen Caminin Duvarlarında Orijinal Resim ve El Yazmaları Ortaya Çıktı

Yozgat haberi: Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bulunan 249 yıllık Tokmak Hasan Paşa Camii’nin restorasyon çalışmaları sırasında duvardaki orijinal resim ve el yazmalarının üzeri boyanarak yenilerinin yapıldığı tespit edildi. Ortaya çıkarılan orijinal resimlerle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun vereceği karara göre netleşecek.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde bulunan 249 yıllık Tokmak Hasan Paşa Camii'nin restorasyon çalışmaları sırasında duvardaki orijinal resim ve el yazmalarının üzeri boyanarak yenilerinin yapıldığı tespit edildi. Ortaya çıkarılan orijinal resimlerle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun vereceği karara göre netleşecek.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy köyünde ahşap işlemeleri, nakışları, yoğun tavan süslemeleri ile dikkat çeken Tokmak Hasan Paşa Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. 1773 yılında Çerkez Mehmet Bey tarafından inşa ettirilen caminin onarımının 1895 yılında Tokmak Hasan Paşa tarafından yaptırıldığı, bu nedenle de isminin de camiye verildiği kaydedildi. 249 yıldır ayakta kalan ve 2005 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alınan cami, çökme tehlikesi nedeniyle 3 yıl önce ibadete kapatıldı.

DUVARLARDA ORİJİNAL RESİM VE EL YAZMALARI ORTAYA ÇIKTI

Haziran ayından beri süren restorasyon çalışmalarıyla caminin genel yapısı aslına uygun şekilde sağlamlaştırılırken, ahşap süslemeleri, duvarlarındaki resim ve el yazmaları da yenileniyor. Restorasyon çalışmaları sırasında duvarlardaki kökboyasıyla yapılan bazı resim ve el yazmalarının zaman içerisinde köylüler tarafından yağlı boya veya badanayla kapatılarak üstüne yeni resimler yapıldığı belirlendi. Üzerine atılan boya nedeniyle görünmeyen resim ve el yazmaları, restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı.

Yozgat Valisi, Ziya Polat, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yenileme çalışmaları yapan ekip elemanları, "Eski resmin üzerine başka bir resim çizilmiş. Yapılan çalışma ile üsteki resim kazındı, alttan orijinal resim çıktı. Rapor edeceğiz, kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre renklendirme çalışması yapılacaktır" bilgisini verdi.

KASIM AYINDA TAMAMLANACAK

Vali Polat, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, camiyi geçen yıl ziyaret ettiklerini, şimdi de başlayan restore çalışmalarının son durumunu görmek üzere geldiklerini söyledi. Vali Polat, "Devam eden aşamasını yerinde görmek, ihtiyaçları var mı? Sıkıntı var mı? Bunu çözmek için buraya geldik. Herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. On birinci ayda teslim etme süremiz bitiyor" dedi.

"ÇOK ÖZEL BİR CAMİ"

249 yıl önce inşa edilen ve bugüne kadar ayakta kalan Tokmak Hasan Paşa Camii'nin çok özel bir cami olduğunu kaydeden Vali Polat, "Burası çok özel bir cami. İçindeki ahşap işçiliği, resim ve boyama işçiliği çok çok önemli ve özel bir cami. İnşallah bunu da hem vatandaşın hizmetine kazandırıp hem de turizm tanıtımına, tarihi kültürel değerlerinin tanıtımına yol açacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

.