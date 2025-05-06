Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar: "Türkiye'de Kenevir Alanında İhtisaslaşan İlk Üniversiteyiz"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 'Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Odaklı Kenevir Üretimi ve Biyoteknolojisi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Yozgat'ın kenevir ekiminin serbest olduğu iller arasında yer aldığını, endüstriyel kenevir alanında da Bozok Üniversitesi'nin ihtisaslaşan il devlet üniversitelerinden birisi olduğunu belirterek "Şu an biz endüstriyel kenevirden, yüzde 95'in saflaştırmayı başarmış, kenevirin bütün parçalarından ayrı ayrı ürün elde etmeyi başarmış bir üniversiteyiz" dedi.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde, kenevir ekimi, hasadı, elde edilen bitkinin tümünü değerlendirmeye yönelik çalışmalarının yanında iki yıl önce kurulan bin 200 metrekarelik serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmalarını sürdüren Yozgat Bozok Üniversitesi, yaptığı çeşitli etkinliklerle, kenevir bitkisinin önemine dikkat çekip, ekim alanlarının halk elinde artırılması için çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla ise 'Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Odaklı Kenevir Üretimi ve Biyoteknolojisi Çalıştayı düzenlendi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan çalıştayda katılımcılara, kenevir bitkisi, tarihi, kullanım alanları, yürütülen çalışmalar, yasal düzenlemeler gibi konularda bilgiler verildi. Çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Saber Delpasand Khabbazı, "Kenevir bitkisi de diğer tarımsal bitkiler gibi çeşitli çevresel faktörlerden etkilenmektedir. İklim değişikliği, kuraklık, tuzluluk gibi abiyotik faktörlerin yanı sıra zararlar ve hastalıklar da kaliteyi düşürebilmektedir. Bu nedenle entegre tarım uygulamaları ile biyoteknolojik yaklaşımlar büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan da 2013 yılında tıbbi kenevir ekiminin yasal çerçeveye kavuşturulduğunu, artık yasal olarak Türkiye'de ekilebildiğine dikkat çekti, bu görevin de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verildiğini bildirdi.

"Üniversitemiz, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan il devlet üniversitelerinden birisidir"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye'de kenevir alanında ihtisaslaşan ilk üniversite olduklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Kenevir sadece bir tarım ürünü değil, tıp, gıda, tekstil, biyoplastik, enerji, hatta uzay teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede umut vadeden bir stratejik ürün haline gelmiştir. Yüksek eğitim kurumumuzun vizyoner kararıyla üniversitemiz, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan il devlet üniversitelerinden birisidir, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu alanda kurduğumuz kenevir araştırmaları enstitümüz; tarım, gıda, malzeme enerji, sağlık, biyoteknoloji eksenlerinde çok disiplinli araştırmalar yürütmektedir. Bölgemizle birlikte ülkemizin de katma değeri yüksek üretime geçişine böylece katkı sunmaktadır.

Dünya, her meslek grubu için toprağa dönmeye başladı. O yüzden belki de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en önemli kurumlardan biri de Toprak Mahsulleri Ofisi. Üniversitenin tek başına bir şeyler yapması mümkün değil. Üniversitenin rolü belli, araştırma projeleri geliştirip, bu ütünden neler yapılabilir, hangi ürünler ortaya çıkarılabilir, bu ürünlerden kaçı sürdürülebilir olabilir. Bu çalışmaları üniversite yapar ama velakin toplumunda buna ayak uydurması açısından tüm dinamikleriyle beslemesi gerekir. Tıpta ağrıyı kesmek çok önemlidir. Ağrıda temel moleküllerden biri olan morfin üretiminde dünya lideriyiz, tüm dünyayı besliyoruz. Şunu savunuyoruz kenevirle ilgili de tıbbi kenevir apayrı, içerisindeki moleküllerle ilgili bir sürü tıbbi çalışma yapılabilir, yapıldı, bir sürü örneği var. Elimizdeki değerlerin doğru kullanıp, doğru parametrelerle elimizdeki atık dediğimiz kaynakların bile kullanıma sokulması açısından bizim yaptığımız çalışmalar çok şey ifade ediyor."

"Şu an ekilen kenevirden yüzde 95'in saflaştırmayı başarmış bir üniversiteyiz"

Kenevirin çok önemli bir bitki olduğunun altını çizen Yaşar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben gururla ifade edebilirim ki; şu an biz endüstriyel kenevirden, yani tıbbi kenevirden değil, şu an ekilen kenevirden yüzde 95'in saflaştırmayı başarmış bir üniversiteyiz. Kenevirin bütün parçalarından ayrı ayrı ürün elde etmeyi başarmış bir üniversiteyiz. Yeni kameralar kuruyoruz üniversitemize, içinde kenevir var. Yeni parklar inşa edildi edeceğiz içine kenevir katkılı malzemeler koyuyoruz. Yine sera hazırlıklarımızı daha aktif çalışmak üzere geliştiriyoruz. Bu sene kenevir ekimimiz, endüstriyel kenevir anlamında halkımıza biraz daha, en azından Yozgat halkına bunun ne kadar değerli bir bitki olduğunu göstermek adına artacak. Sayın Valimiz bu konuda destek veriyor, yeni ekim alanları üzerinde çalışıyoruz. Tohumu ayıklayarak değil, sapı ayrı değerli, sapı ayrı değerli, kökü ayrı değerli."