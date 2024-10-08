Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Drone ile Zirai İlaçlama Eğitimi Başlatıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, babadan kalma yöntemlerle yürütülen tarım alanlarını ilaçlama yerine teknolojiden yararlanılmasına yönelik ilk adım üniversite tarafından atıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin ziraat mühendislerine yönelik, drone ile ilaçlama yöntemi uygulamalı eğitim destekleme programına alındı.

Tarım sektöründe çiftçiye büyük kolaylık sağlayan ve hayatın birçok alanında yoğun olarak kullanılmaya başlanan drone teknolojisi, geleceğin ziraat mühendislerinin de ilgisini çekti. Çiftçiye büyük kolaylık sağlayan teknolojinin tarlada kullanarak zamanı ve iş gücünü verimli hale getiren zirai insansız hava araçları kullanımının yurt genelinde yaygınlaşmasını dikkate alan Yozgat Bozok Üniversitesi, müfredat destekleme programına, drone teknolojisi kullanımı eğitimini de dahil etti. Bu yıl uygulamalı olarak verilecek eğitimler, fakültede öğrencilere önce teorik, sonrasında da uygulamalı olarak anlatılıp, bilgilendirildi.

"Teknolojinin sektörle buluştuğu uygulamaları yaşıyoruz, tarımda da aynı vaziyette"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, tarım sektöründe de teknolojinin sektörle buluştuğu uygulamaların yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Hassas tarım uygulamaları bugün oldukça revaçtadır. Teknolojinin sektörle buluştuğu uygulamaları yaşıyoruz, tarımda da aynı vaziyette. Drone ile zirai ilaçlamada bu uygulamaların en bariz, en belirgin örneklerinden bir tanesidir. Biz de sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ziraat mühendislerini Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun etmek için müfredat destekleme çalışmalarımız kapsamında lisans öğrencilerimiz için drone ile zirai ilaçlama eğitimi düzenlemiş bulunuyoruz. Bugünkü yaptığımız etkinlikte bu eğitimin bir ön bilgilendirme toplantısıydı. Bu eğitimi alan öğrencimiz İHA sıfır, İHA bir, bunun yanında da drone ile zirai ilaçlama sertifikasını bir cep ehliyetiyle beraber almış olacak. Böylelikle hassas tarım dersine ilk adımı atan öğrencilerimiz bilimsel gelişmelerin, teknolojinin zirai alanında uygulamalarını da öğrenmiş olacaklar."