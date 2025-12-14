Haberler

Marmara Denizi'ne düşen 'Bursa' uçağının enkazını çıkarmak için valiliğe başvurdu

Marmara Denizi'ne düşen 'Bursa' uçağının enkazını çıkarmak için valiliğe başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

50 yıl önce denize düşen 'Bursa' adlı uçağın enkazına ait parçaların yerini tespit eden Youtuber Nedim Kuru, İstanbul Valiliği'ne resmi izin başvurusunda bulunarak enkazı kendi imkanlarıyla sudan çıkarmak istediğini açıkladı.

Marmara Denizi'ne düşen ve 42 yolcu taşıyan "Bursa" adlı uçağın enkazına ait parçaların yerini tespit ettiğini iddia eden Youtuber Nedim Kuru, dikkat çeken bir girişimde bulundu. Kuru, 50 yıl önce denize düşen uçağın enkazını kendi imkanlarıyla sudan çıkarmak için İstanbul Valiliği'ne resmi izin başvurusunda bulundu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) 50 yıl önce Marmara Denizi'ne düşen yolcu uçağının sırrı ortaya çıkmış, uçağın düştüğü yeri tespit eden Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntülemişti. Kuru, uzun süredir üzerinde çalıştığı 1975 yılındaki uçak kazasına ait kalıntıların tam yerini belirlediğini öne sürmüştü. Kuru bu iddilarının ardından yeni bir girişimde bulundu ve İstanbul Valiliğine uçağın enkazını ekibiyle çıkarabileceği konusunda bir dilekçe yazarak izin başvurusunda bulundu.
Kendi imkanlarıyla çıkaracak
Valiliğe sunduğu dilekçede, enkazı çıkarma çalışmalarını kendi özel imkanları ve ekibiyle yürütebileceğini belirten Kuru, bu tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Kuru, valilikten gelecek kararın ardından derhal çalışmalara başlayacağını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında plaja silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title