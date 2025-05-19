Yörükler Geleneksel Yayla Göçüne Başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yörükler, geleneksel yayla göçünü başlattı. Sıcakların artmasıyla Toroslar'ın serin ve verimli yaylalarına yönelen sürü sahipleri, beş ay sürecek yayla hayatına geçiş yaptı.

Gazipaşa'da yüzyıllardır sürdürülen geleneksel yayla göçü başladı. İlçede hayvancılıkla uğraşan Yörükler, küçükbaş hayvanlarını alarak serin ve verimli otlaklara sahip Toros yaylalarının yolunu tuttu. Baharın son günlerinde yükselen sıcaklıklarla birlikte sahil kesimlerinden yola çıkan sürü sahipleri, Toroslar'ın yüksek rakımlı yaylalarına ulaşmak için zorlu ama bir o kadar da görkemli bir göç serüvenine çıkıyor. Sürülerin ilerleyişi, Gazipaşa'nın doğa harikası dağ yamaçlarında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Geleneksel yöntemlerle süren yayla yolculuğu boyunca kimi zaman dinlenmek için mola veren üreticiler, hem hayvanlarını kavurucu sıcaklardan koruyor hem de daha kaliteli otlaklarda beslenmelerini sağlıyor. Yörük kültürünün hala canlı tutulduğu Gazipaşa'da, Toroslar'ın eteklerine taşınan bu gelenek, hem bölgenin tarım ve hayvancılığına hem de kültürel mirasına katkı sağlamaya devam ediyor. - ANTALYA