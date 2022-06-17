'Yolları Açan Kadınlar' Kısa Filmi Adana'da Gösterildi

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KA-DER) yapımını üstlendiği "18" Yolları Açan Kadınlar isimli kısa film Adana'da da izleyicileri ile buluştu.

Belgesel niteliğindeki filmin gösterimi Adana'da Baro Tesisleri'nde yapıldı. Siyasette kadın temsilinin önemini ve kadın mücadelesinin ülkemizdeki sürecini anlatan kısa filmin gösterimine KA-DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Adana Şube Başkanı Zuhal Özbelli, Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Feray Özyazgan, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda izleyici katıldı.

MÜCADELEN HİÇ VAZGEÇİLMEDİ

KA-DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu yaptığı açılış konuşmasında, kadın eşit yurttaş olabilmek adına büyük mücadeleler verdiğini belirterek, bu mücadeleden hiç vazgeçilmediğini vurguladı. Ülkede kadınların cumhuriyet öncesinden başlayarak büyük çabalar sonucu elde ettiği haklarla ilgili bilgiler veren Nuray Karaoğlu kadınların eşit temsil mücadelesine devam ettiğini kaydetti.

Film gösterimi öncesi KA-DER Adana Şube Başkanı Zuhal Özbelli ve Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Feray Özyazgan da birer konuşma yaptılar. Konuşmalarda KA-DER'e desteklerinden dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür edildi. Ayrıca KA-DER'i destekleyen kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür belgesi verildi. Başkan Soner Çetin'in teşekkür belgesini Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Azime Kocacık aldı. Etkinliğe yoğunluğu dolayısıyla katılamadığı için telgraf gönderen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Adana Milletvekillerinin mesajları alkışlarla karşılandı.

1935 seçimlerinde TBMM'nin ilk kadın vekillerinin siyaset yolculuğuna odaklanan kısa film, Türkiye'de kadınların Osmanlı'nın son döneminden itibaren seçme seçilme talebini ve mücadelelerini beyaz perdeye yansıtıyor. Kadınlar Halk Fırkası, Türk Kadın Birliği, kadınların çıkardığı çeşitli mecmualar gibi deneyimler ışığında 1935'e gelen süreç ve sonrasında Meclis'teki kadın temsili, Fatmagül Berktay, Aynur Demirdirek, Ayşegül Yaraman, Nuray Karaoğlu gibi isimlerin anlatımlarıyla gözler önüne seriliyor. İlk 18 kadın vekillerimizden Hatı Çırpan (Satıkadın), Benal Nevzat, Mebrure Gönenç, Nakiye Elgün, Mihri İffet Pektaş ve Huriye Baha Öniz; görüntüleri ve tarihçilerin, gazetecilerin, ailelerin konuşmaları eşliğinde sunuluyor.

ANKA / Yerel