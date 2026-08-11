Haberler

Bolvadin'de Arızalı Otomobile Jandarma Yardımı

Bolvadin'de Arızalı Otomobile Jandarma Yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde arızalanan otomobil, Trafik Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle itilerek güvenli bölgeye çekildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde arızalanan otomobil, Trafik Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle itilerek güvenli bölgeye çekildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Bolvadin-Emirdağ karayolu Bolvadin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak yolda kaldı. Aracın trafiği tehlikeye düşürdüğünü ve sürücünün zor anlar yaşadığını fark eden Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, yol güvenliğini sağladıktan sonra arızalanan otomobili iterek güvenli bir alana çekti. Jandarma ekiplerinin bu duyarlı davranışı sayesinde muhtemel bir kazanın önüne geçilirken, yoldaki trafik de kısa sürede normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

İş makinesinin altında kalan işçinin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Süper Lig'in ayarlarıyla oynamaya geliyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı