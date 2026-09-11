Yolda fenalaşan vatandaşı gördü, araçtan inip Heimlich manevrasıyla kurtardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boğazına ilaç takılması sonucu nefes almakta güçlük çeken vatandaş, yoldan geçen elektrik dağıtım firması çalışanının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İlk yardım eğitimi bulunan görevlinin soğukkanlı müdahalesi araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatsa ilçesi Dolunay istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki aracından inen Remzi Kılıç'ın boğazına tablet halindeki ilaç takıldı. Nefes almakta güçlük çeken Kılıç'ın sırtına çevrede bulunan kadınların vurduğunu gören Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Fatsa İşletme Şefliği arıza onarım personeli Hakan Özgan, ekip aracını durdurarak yardıma koştu. İlk yardım eğitimi bulunan Özgan, Kılıç'a Heimlich manevrası uyguladı. Bu sırada ekip arkadaşı Özay Çağlayan da olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Müdahalenin ardından Kılıç'ın boğazındaki tablet çıkarılırken, vatandaş yeniden rahat nefes almaya başladı.

"Direkt olay yerine koştuk"

Olayı anlatan Hakan Özgan, vatandaşın araçtan indiğini gördüklerinde hemen müdahale ettiklerini belirterek, "Dolunay istikametinde ilerlerken bir vatandaşın araçtan indiğini gördük. Araçtan indiğinde iki hanımefendinin sırtına vurduğunu fark ettik. Daha öncesinde Heimlich manevrasını bildiğimiz için direkt olay yerine koştuk ve manevrayı yaptık" dedi.

YEDAŞ tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konusunda düzenli eğitimler verildiğini ifade eden Özgan, "Şirketimiz iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım konularında devamlı, düzenli olarak eğitim düzenlemektedir. İlk yardımcı kimlik kartım da bulunmaktadır. Abimize manevrayı yaptıktan sonra iş arkadaşımız Özay Çağlayan olay yerini güvenlik altına aldı. Karadeniz Sahil Yolu çok kalabalık bir yol" diye konuştu.

"Boğazından cisim çıktığında birbirimize teşekkür ettik"

Müdahalenin başarılı olmasının ardından büyük bir rahatlama yaşadıklarını söyleyen Özgan, "Abimizin boğazından cisim çıktığında birbirimize teşekkür ettik. Sağ olsun, o da bize teşekkür etti. Bursalı olduğunu öğrendik. Kriz çözüldükten sonra kara yolunu da krize sokmamak için yolu açtık. Abimizle hasbihal edemedik. Allah geri kalan ömründe huzur, mutluluk versin abimize. Böyle bir olaya yardımcı olabildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu oldum"

Bir insanın hayatını kurtarmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Özgan, olay sırasında vatandaşın aracındaki çocukların da korku yaşadığını dile getirdi. Özgan, "Çok mutlu oldum. Ama ağabeyimizin arabasının içinde çocuklar falan vardı. Abimiz rahat nefes almaya başlayınca çimenlere uzandı. Orada muhtemelen çocuklar babalarının veya abilerinin başına bir şey geldiğini, vefat ettiğini düşündüler. Çok duygusal bir karışıklık yaşadık. Ama dediğim gibi biz devamlı saha personeli olduğumuz için her türlü aksiyona öngörülü davranıp hazırız" diye konuştu.

"Şu an nefes alıyorsam onun sayesindedir"

Olayı yaşayan Remzi Kılıç ise kendisine yardım eden Özgan'a teşekkür ederek, "Başıma gelen talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüm. Tereddütsüz yardımıma koştu. Şu an nefes alıyorsam onun sayesindedir. Hem kendisine hem de çalıştığı kurumuna çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Olayın ardından Remzi Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı