İnşaatta korkunç kaza! Boşluğu görmeyince ikinci kattan düştü
Vietnam’daki bir bina inşaatında korkunç bir olay yaşandı. Cep telefonu ekranına dalan bir denetçi, önündeki devasa şaft boşluğunu göremeyerek ikinci kattan aşağı yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Vietnam’da bir bina inşaatında dikkatsizlik sonucu dehşet verici bir kaza meydana geldi. Yürürken elindeki cep telefonu ekranına dalan denetçi, önündeki devasa şaft boşluğunu fark etmeyerek ikinci kattan aşağı düştü.
KAZA ANI KAMERADA
Şantiyenin güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, denetçinin telefonuna bakarken adım adım tehlikeye ilerlediği ve bir anda boşluğa yuvarlandığı görüldü. Yaşanan kaza, iş güvenliği tedbirlerinin ve saha içi dikkatin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Haberler.com