Bitlis'te kuş yavrusunu kurtarmaya çalışan öğrencilere anlamlı ödül

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yola düşen bir kuş yavrusunu ezilmekten kurtarmak için seferber olan ve sergiledikleri merhamet dolu davranışla yürekleri ısıtan 5 öğrenci, okullarında ziyaret edilerek ödüllendirildi.

Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde okul servislerini bekledikleri sırada ağaçtan yola düşen savunmasız bir kuş yavrusunu fark eden öğrenciler, büyük bir duyarlılık örneği sergilemişti. Yere düşen yavru kuşun araçlar altında kalmasına gönülleri elvermeyen Tuğ Ortaokulu öğrencileri Mina Okay, Ervanur Tüzün, Ela Akbay, Emir Karakuş ve Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Nisa Okay, minik canlıyı hemen güvenli bir alana taşıyarak örnek bir davranışa imza atmışlardı. Öğrencilerin yavru kuşu kurtarmak için adeta zamanla yarıştığı o şefkat dolu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına da anbean yansımıştı. Ancak çocukların tüm koruma ve kurtarma çabalarına rağmen, ani bir hamleyle gelen bir karga yavru kuşu kaparak uzaklaşmıştı. Öğrenciler çabalarının bu şekilde sonuçlanmasıyla derin bir üzüntü yaşarken, gösterdikleri hassasiyet ise kamuoyunda büyük takdir toplamıştı.

Geleceğe dair umutları yeşerten bu sıcacık dayanışma hikayesinin ardından olayın kahramanı öğrencilere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Olaya kayıtsız kalmayan Bitlis Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve şube müdürleriyle birlikte öğrencileri eğitim gördükleri okullarında ziyaret etti. Topluma insanlık dersi veren koca yürekli çocuklarla yakından ilgilenen ve sergiledikleri bilinçli davranıştan ötürü kendilerine teşekkür eden Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek moral ve motivasyonlarına destek oldu.

Ziyarette; doğaya, hayata ve tüm canlılara karşı gösterilen bu eşsiz merhamet, sorumluluk ve yardımseverlik duygusunun önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, "Öğrencilerimizin sergilediği bu bilinçli ve duyarlı davranış, tüm topluma örnek teşkil edecek niteliktedir" diyerek çocukları ve onları yetiştiren aileleri ile öğretmenlerini tebrik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı