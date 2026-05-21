Haberler

Bitlis'te kuş yavrusunu kurtarmaya çalışan öğrencilere anlamlı ödül

Bitlis'te kuş yavrusunu kurtarmaya çalışan öğrencilere anlamlı ödül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yola düşen bir kuş yavrusunu ezilmekten kurtarmak için seferber olan 5 öğrenci, okullarında ziyaret edilerek ödüllendirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yola düşen bir kuş yavrusunu ezilmekten kurtarmak için seferber olan ve sergiledikleri merhamet dolu davranışla yürekleri ısıtan 5 öğrenci, okullarında ziyaret edilerek ödüllendirildi.

Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde okul servislerini bekledikleri sırada ağaçtan yola düşen savunmasız bir kuş yavrusunu fark eden öğrenciler, büyük bir duyarlılık örneği sergilemişti. Yere düşen yavru kuşun araçlar altında kalmasına gönülleri elvermeyen Tuğ Ortaokulu öğrencileri Mina Okay, Ervanur Tüzün, Ela Akbay, Emir Karakuş ve Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Nisa Okay, minik canlıyı hemen güvenli bir alana taşıyarak örnek bir davranışa imza atmışlardı. Öğrencilerin yavru kuşu kurtarmak için adeta zamanla yarıştığı o şefkat dolu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına da anbean yansımıştı. Ancak çocukların tüm koruma ve kurtarma çabalarına rağmen, ani bir hamleyle gelen bir karga yavru kuşu kaparak uzaklaşmıştı. Öğrenciler çabalarının bu şekilde sonuçlanmasıyla derin bir üzüntü yaşarken, gösterdikleri hassasiyet ise kamuoyunda büyük takdir toplamıştı.

Geleceğe dair umutları yeşerten bu sıcacık dayanışma hikayesinin ardından olayın kahramanı öğrencilere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Olaya kayıtsız kalmayan Bitlis Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve şube müdürleriyle birlikte öğrencileri eğitim gördükleri okullarında ziyaret etti. Topluma insanlık dersi veren koca yürekli çocuklarla yakından ilgilenen ve sergiledikleri bilinçli davranıştan ötürü kendilerine teşekkür eden Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek moral ve motivasyonlarına destek oldu.

Ziyarette; doğaya, hayata ve tüm canlılara karşı gösterilen bu eşsiz merhamet, sorumluluk ve yardımseverlik duygusunun önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, "Öğrencilerimizin sergilediği bu bilinçli ve duyarlı davranış, tüm topluma örnek teşkil edecek niteliktedir" diyerek çocukları ve onları yetiştiren aileleri ile öğretmenlerini tebrik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu

Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Kurtarmaya çalışan herkes sele kapıldı! İşte felaketin görüntüleri
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

Selin vurduğu şehrimizden acı haber! Can kaybı arttı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar