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Bodrum'u sağanak vurdu! Dere taştı, otomobil denize sürüklendi

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Bodrum'u sağanak vurdu! Dere taştı, otomobil denize sürüklendi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran sağanak, 9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınına yol açtı. Mazı'da debisi yükselen Hurma Deresi'ne kapılan bir otomobil denize sürüklendi, Yalıkavak'ta istinat duvarı çöktü. İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskını meydana geldi.
  • Mazı Mahallesi'nde Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle 1 otomobil denize sürüklendi; bölgede itfaiye, BAK, AFAD ve gönüllü ekiplerle kurtarma çalışması başlatıldı.
  • İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü ve yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Derede sel sularına kapılan otomobil, denize sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı. Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan, özellikle gece etkisini arttıran yağış nedeniyle Yalıkavak-Türkbükü-Gündoğan-Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü.

9 MAHALLEDE 20 NOKTAYI SU BASTI

9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi. Yoğun yağışla birlikte biriken sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı.

DERE TAŞTI, OTOMOBİL DENİZE SÜRÜKLENDİ

Mazı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi, 1 otomobil denize sürüklendi. İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü.

YAĞIŞIN YENİDEN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın tekrar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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