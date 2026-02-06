Haberler

Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolu iki ilçe arasında tüm araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Kayseri- Malatya karayolu iki ilçe arasında tüm araç ulaşımına kapatıldı.

Kuvvetli kar yağışı Sivas'ın bazı noktalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için Kayseri-Malatya karayolu iki ilçe arasında tüm araç ulaşımına kapatıldı. Her iki istikamette araçları trafiğe çıkışına izin verilmiyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih