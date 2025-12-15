Tilkinin panik anları kameraya takıldı

Akşam saatlerinde yiyecek aramak için şehre inen tilki, vatandaşın kamerasına takıldı. Uzun süre tilkiyi yanına çağıran vatandaşı gören tilki, paniğe kapıldı. Aradığı yiyeceği bulmayan tilkinin sağa sola kaçışması kediyi de korkuttu. Tilkiyi gören kedi otomobil altına saklandı. Aradığı yiyeceği bulamayan tilki tek sıçrayışta gözlerden kayboldu.

Düzce'de Bahçeşehir Bölgesinde akşam saatlerinde tilki indi. Tilkiyi fark eden vatandaş uzun süre yanına çağırdı. Tilki, vatandaşın yanına bir türlü gelmedi. Vatandaşı görünce paniğe kapılan tilki bir süre sağa sola kaçıştı. Ancak çıkış yolu bulmayan tilki bir taraftan da yiyecek aramaya başladı. Hem yiyecek bulamayan hem de çıkış yolunu şaşıran tilki, girdiği bahçeden tek sıçrayışta kaçarak karanlıkta kayboldu. Tilkinin sağa sola kaçışması orada bulunan kedinin de korkmasına sebep oldu.

Araç tekerinin altına giren kedi uzun süre bulunduğu yerden çıkamadı. - DÜZCE