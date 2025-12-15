Haberler

Tilkinin panik anları kameraya takıldı

Tilkinin panik anları kameraya takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de akşam saatlerinde yiyecek arayışındaki bir tilki, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Vatandaşın yanına yaklaşmaktan çekinen tilki paniğe kapılarak bahçeden kaçtı. Bulunduğu yerde kedinin de korkmasına neden olan tilki, kısa bir süre içinde gözden kayboldu.

Akşam saatlerinde yiyecek aramak için şehre inen tilki, vatandaşın kamerasına takıldı. Uzun süre tilkiyi yanına çağıran vatandaşı gören tilki, paniğe kapıldı. Aradığı yiyeceği bulmayan tilkinin sağa sola kaçışması kediyi de korkuttu. Tilkiyi gören kedi otomobil altına saklandı. Aradığı yiyeceği bulamayan tilki tek sıçrayışta gözlerden kayboldu.

Düzce'de Bahçeşehir Bölgesinde akşam saatlerinde tilki indi. Tilkiyi fark eden vatandaş uzun süre yanına çağırdı. Tilki, vatandaşın yanına bir türlü gelmedi. Vatandaşı görünce paniğe kapılan tilki bir süre sağa sola kaçıştı. Ancak çıkış yolu bulmayan tilki bir taraftan da yiyecek aramaya başladı. Hem yiyecek bulamayan hem de çıkış yolunu şaşıran tilki, girdiği bahçeden tek sıçrayışta kaçarak karanlıkta kayboldu. Tilkinin sağa sola kaçışması orada bulunan kedinin de korkmasına sebep oldu.

Araç tekerinin altına giren kedi uzun süre bulunduğu yerden çıkamadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title