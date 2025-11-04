Yılmazköy İlkokulu Öğrencileri, Yörük Ali Efe'nin Müze Evini Ziyaret Etti

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Onlar Diridirler: Şühedaya Saygı" projesi kapsamında Yılmazköy İlkokulu öğrencileri, milli mücadele kahramanı Yörük Ali Efe'nin Yenipazar'daki müze evini ziyaret ederek tarih bilincini yerinde pekiştirdi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Köklerden Geleceğe: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ışığında yürüttüğü "Onlar Diridirler: Şühedaya Saygı" projesi kapsamında, Yılmazköy İlkokulu öğrencileri milli mücadele kahramanı Yörük Ali Efe'nin Yenipazar'daki müze evini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler, Yörük Ali Efe'nin hayatı, mücadelesi ve Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü hakkında yerinde bilgi edindi. Müze evde sergilenen tarihi eşyalar ve belgeler, öğrencilere geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurma fırsatı sundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel değerleri arasında yer alan vatan sevgisi, milli bilinç, tarih bilinci ve manevi değerlere bağlılık temalarının işlendiği etkinlikte öğrenciler, milli mücadele ruhunu yerinde hissederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin bu manevi atmosferi solumasına ve milli mücadele ruhunu hissetmesine fırsat verdikleri için Yılmazköy İlkokulu idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN