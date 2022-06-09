Yılmaz Büyükerşen'den Çeşme'ye Övgü - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çeşme'deki meydan düzenlemesini övdü. Büyükerşen, "Bu restorasyonların, meydan düzenlemelerinin yapılmış olması gerçekten Çeşme'nin değerini bir kat daha artırmış. Bundan sonra her İzmir'e gelişimde Çeşme'ye bir kere beni getirteceksiniz" diye konuştu.

Çeşme'ye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ile birlikte yeni meydan düzenlemesi ve restorasyonu yapılan alanda incelemelerde bulundu.

Büyükerşen, Cumhuriyet Meydanı, restore edilen Kent Müzesi ve Pargalı İbrahim Hamamı'nı inceleyerek bilgi aldı. Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"İzmir ve Egeliler şanslı. Çeşme gibi bir yerleri, bir coğrafyaları olduğu için gerçekten şanslı. Belediye başkanınızın kıymetini bilin, bu arada onu da söylemiş olayım. Hakikaten belediye başkanınınız çağdaş turizmciliği, tarihi ve tarihi korumacılık açısından da çok iyi kültürlere sahip bir belediye başkanı. Çeşme'de gördüğüm yapılan düzenlemeler bunun en canlı delili. Ben biraz meraklıyım, tarihe de böyle güzel yerler yaratmaya da. Yakıp yıkmadan dağıtmadan yok etmeden yeni şeyler yapmak akıl karı değil. Çünkü yeni malzemeler beton malzemeler. ve o beton malzemelerin kullanılabildiği uyduruk mimariler benim canımı çok sıkıyor. Dolayısıyla bir vesileyle gelmiş olduğum Çeşme, daha önce bu halde değildi. Bu restorasyonların, meydan düzenlemelerinin yapılmış olması gerçekten Çeşme'nin değerini bir kat daha artırmış. Bundan sonra her İzmir'e gelişimde Çeşme'ye bir kere beni getirteceksiniz, yeniliklerini görmek için."

"ÇEŞME'NİN YENİ ÇEHRESİNİ BİR BİLENE SORMUŞLAR"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Büyükerşen ve Oran'ın Çeşme'deki meydan incelemesini, sosyal medya hesabından, "Çeşme'nin yeni çehresini bir bilene sormuşlar. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'den dinleyince yaşşa Ekrem Oran dedim. Emeği geçen herkes sağolsun. Yeni Çeşme hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

4,5 MİLYON LİRALIK PROJE

Çeşme Belediyesi, Çeşme Kent Müzesi'nin de içerisinde yer aldığı Çeşme Kalesi'ni marina ve sahille buluşturacak Cumhuriyet Meydanı Projesi'yle ilçeyi bambaşka bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvamıştı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 24 bin metrekarelik alanda 4 milyon 448 bin TL maliyetle hayata geçirilen projeyi yılbaşında basın mensuplarına tanıtmıştı. Çeşme'yi yeni bir çehreye kavuşturan meydan düzenlemesi sezon öncesi büyük ölçüde tamamlandı.

ANKA / Yerel