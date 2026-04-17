36 yıllık asker arkadaşlığı Kütahya'da yeniden canlandı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 1990-1991 yılları arasında vatani görevlerini yapan asker arkadaşları, yıllar sonra kurdukları güçlü bağları sürdürerek yeniden bir araya geldi.

Grubun kurucusu Hakan Yalçın, askerlik yıllarına uzanan dostluklarının bugün de aynı sıcaklıkla devam ettiğini belirterek, bu birlikteliğin 2018 yılında sosyal medya üzerinden kurulan bir grupla yeniden canlandığını ifade etti.

Yalçın, ilk buluşmalarını 2018 yılında Kütahya'da, özel izinle tugay içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, o anların kendileri için unutulmaz olduğunu söyledi. O dönemin komutanı olan Bülent Tatkan'ın kendilerini törenle karşıladığını aktaran Yalçın, "Tesadüf eseri, biz askerlik yaparken kendisi de aynı birlikte teğmendi. Yıllar sonra general olarak bizi karşılaması çok anlamlıydı" dedi.

Aradan geçen 36 yıla rağmen dostluklarını kaybetmediklerini vurgulayan Yalçın, grup olarak Türkiye'nin birçok farklı noktasında düzenli olarak buluştuklarını dile getirdi. Bu kapsamda; Cunda Adası, Çanakkale, Bursa, Konya, Afyonkarahisar ve Eskişehir gibi birçok şehirde bir araya geldiklerini belirtti.

Son olarak 12'nci buluşma için yeniden Kütahya'yı tercih ettiklerini ifade eden Yalçın, tekrar alınan izinle yıllar önce askerlik yaptıkları tugayı ziyaret ettiklerini söyledi. Bu ziyaret sırasında eski koğuşlarını, yataklarını ve görev yaptıkları alanları yeniden görme fırsatı bulan grup üyeleri, duygusal anlar yaşadı.

26 kişiyle yıllar sonra tekrar Kütahya'da bulunduklarını belirten Yalçın, "Bitmez dediğimiz askerlik bir bakmışız bitmiş, aradan 36 yıl geçmiş. Ama dostluklarımız ilk günkü gibi devam ediyor. Artık sadece biz değil, ailelerimiz de birbirleriyle görüşüyor. Hastalıkta, işsizlikte, çocuklarımızın ihtiyaçlarında birbirimize destek oluyoruz. Bu bağın ömür boyu sürmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından; Trabzon, Ordu, Konya, Mersin, Antalya, Uşak, Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kars gibi illerden gelen grup üyeleri, yılda en az bir kez, bazen de iki kez bir araya gelerek askerlik arkadaşlığını yaşatmaya devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı