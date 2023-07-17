Yıllar önce planlaması yapılan imar projeleri hala hayata geçirilmeyi bekliyor

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, belediyeler ile bazı devlet kurumları arasında yaşanan problemler sebebiyle Eskişehir'de yeterli oranda arsa üretilemediğini, şehirde daha fazla bölgenin imara açılması gerektiğini ifade etti.

Eskişehir'de yaşanan konut ve trafik sıkıntılarını çözmesi beklenen imar planlamalarının yıllardır uygulamaya geçirilmemesi emlakçıların tepkisini topladı. Eskişehir'de çoğu vatandaş son yıllarda artan konut ve trafik sorunlarından şikayetçi. Özellikle deprem felaketinden sonra yaşanan göç dalgası ile kentteki nüfusun da artmasıyla kiralık ev bulmanın zorlaştığı öğrenilirken, her geçen gün yoğunlaşan trafiğin sürücülere gergin anlar yaşattığı gözlemleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehirli emlakçılar, bahsi geçen sorunların yıllar önce planlanan bazı imar projelerinin hayata geçirilmemesinden kaynaklandığını düşünüyor. Konut sıkıntısının imar alanlarının genişletilmemesi ile arsa üretilememesi sebebiyle meydana geldiği belirtilirken, trafik sorununun ise çevre yolunun kent için artık yetersiz kalmasından dolayı yaşandığı aktarıldı. İmar planlamalarıyla ilgili devletin bazı yönetmelikleri konusunda belediyelerle sıkıntı yaşandığını öne süren emlakçılar, tüm yetkili kurumlarının bir araya gelerek bu sorunlara çözüm üretmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin de isminin geçtiği ve 2015 yılının Eylül ayında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yayınlanan 'Eskişehir Metropoliten Alanı Merkez Bölgesi 1 / 25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı' dikkat çekti. Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerini kapsayan projede planlama alanı bin 731,45 kilometre kare olarak tanımlanıyor. Paylaşılan PDF dosyasında hem çevre yoluyla hem de trafik yoğunluğuyla ilgili yapılan planlamalar gözlere çarparken, depremsellik ve diğer doğal tehlikelere karşı daha güvenli olduğu belirtilen bazı bölgelerin hala imara açılmamış olması ise bazı emlakçılar tarafından eleştirildi.

"Kentimizde büyük bir arsa sıkıntısı var"

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, belediyeler ile bazı devlet kurumları arasında yaşanan problemler sebebiyle Eskişehir'de yeterli oranda arsa üretilemediğini söyledi. Eskişehir'de daha fazla bölgenin imara açılması gerektiğini ifade eden Çelik, "Şehrimizde yaklaşık 20 yıldan beri yeterli derecede arsa üretilemiyor. Böyle sorunların başka illerimizde de yaşandığını gözlemliyoruz ama bazı nedenleri var. Bildiğimiz kadarıyla belediyelerimiz ile bazı devlet kurumları arasında sıkıntı yaşanıyor. Mesela devletimizin bazı bölgelerde tarım arazilerinin arsaya dönüşmemesiyle ilgili yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe göre belediyeler arsa üretemiyor. Şehirlerimizin de kenarlarında tarlalar var ama bunların bir kısmının arsaya dönmesi gerekiyor. İnşaatın en büyük bileşeni olan arsa payı olmayınca bu fiyatlara otomatik olarak yansıyor. Şehrimizde 1 / 25.000 (bir bölü yirmi beş bin) planı var ancak bu da aynı sebepten dolayı hala hayata geçirilmedi. Bundan dolayı Eskişehir'de arsa sıkıntısı var. Sadece 20 yıldan beri birkaç bölge açıldı. Bu Eskişehir için yeterli mi? Değil. Daha fazla bölgenin imara açılması gerekiyor" dedi.

"Eskişehir bu konuyla ilgili yapılacak hizmetler konusunda yetersiz kalmıştır"

Konuşmasının devamında çevre yolu problemine de dikkat Çeken Çelik, Bütün yetkili birimlerin toplanarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve bu problemi bir an önce çözmeleri gerekir. Vatandaş ancak böylelikle vatandaş ucuz konut alabilir. Kiralık ev bile bulamıyoruz. Eğer bunları çözemezsek birkaç sene sonra bu fiyatların 3-4 katına çıktığını göreceğiz. Mesela kentsel dönüşümlerin de hızlanması lazım. Eski binaların yıkılarak yeniden yapılması lazım. Yoksa daha çok kişi ölür, bu problemler devam eder. Çevre yoluyla ilgili bazı çalışmalar da bu projenin içerisinde yer alıyor. Şu anda sabah ve akşam trafiği olmak üzere çevre yolu sürekli tıkanıyor. Bunun hayata geçirilmesi yaklaşık 10 yıldan beri gündemde bizler de bunu devamlı dile getiriyoruz. Eskişehir'in en büyük sorunlardan bir tanesinin çevre yolu olduğunu söylüyoruz. Eskişehir, bu konuyla ilgili vatandaşımıza ve şehrimize yapılacak hizmetler konusunda yetersiz kalmıştır" ifadelerini kullandı

"İmarlı araziler az olduğu için hem müteahhitler hem de vatandaşlar ucuza arsa alamıyor"

Eskişehir'de emlakçılık yapan Ömer Selvi, yayınlanan planlama raporunda deprem konusunda güvenli olduğu belirtilen bölgelerin hala imara açılmamış olmasına tepki gösterdi. Eskişehir'in en büyük problemlerinden birisinin trafik olduğunu dile getiren Selvi, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2014 yılında yaptığı 1 / 25.000 (bir bölü yirmi beş bin) imar planlarında geliştirilebilecek alanlar belirtilmiş. Fakat artık nedendir bilinmez, belediye ısrarla imar çalışması yapmamakta. Bilimsel araştırmaların da yer aldığı bu raporda, 'Muttalip, Koyunlar ve Sakintepe yöreleri depremsellik ve diğer doğal tehlikelere karşı güvenli bölgelerdir' diye belirtiliyor. Deprem günümüzün gerçeği, neler yaşadığımız ortada. Ancak böyle bir yerde hala imar çalışması yapılmamakta. Şu an konutta talep çok fakat arz yok. Bunun sebebi işte imarlı arazilerin az olması. İmarlı araziler az olduğu için hem müteahhitler hem de vatandaşlar ucuza arsa alamamakta. Ayrıca bu planlamada yer alan kuzey çevre yolu da büyük önem arz etmektedir. Eskişehir'in bu çevre yoluna gerçekten çok ihtiyacı var. Trafiğin tıkanıklığı çok büyük sorun. Bu çevre yolunda neredeyse her gün kaza oluyor."

"Merkezdeki evlerin hepsi eski"

Eskişehir'de bir başka emlakçı Özgül Parlak ise, imara açılan bölge sayısının arttırılmasıyla birlikte yeni evlerin daha ekonomik şekilde yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bahsi geçen imara açık olmayan bölgelerde fiyatı çok yüksek olan satılık tarlalar var. Orada şu anda havaalanı ve bazı güzel siteler de var ama farklı bir imar düzenlemesi yapılması lazım. Bazı yerler şu anda vasat bir durumda, çevrenin düzenlenmesi lazım. Bence oralar da şehirleşmeli çünkü merkeze çok yakın. Yani bir Batıkent'e gidinceye kadar o tarafa da gidebilirsiniz. Muttalip, Koyunlar ve Sakintepe taraflarında da bir çevre düzenlemesi yapılırsa gayet güzel olur bence. Ayrıca Eskişehir'de şu an bir konut sıkıntısı var. Merkezdeki evlerin hepsi eski. Vatandaşlar da depremden sonra deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış dairelerde oturmak istiyor. İmara açılan bölge sayısının artması ve yeni açılan evlerin daha ekonomik olması bu açıdan iyi olabilir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR