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Erdoğan "Ağustos sonuna kadar ücretsiz" demişti! Sabahın erken saatlerinde ziyaretler başladı

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Yıldız Sarayı yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Bugün ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Yıldız Sarayı, ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan Yıldız Sarayı, sabahın erken saatlerinden itibaren ilk ziyaretçileriyle buluştu. Sarayı ücretsiz olarak gezme fırsatı bulan ziyaretçiler, Yıldız Sarayı'nın atmosferinden etkilendiklerini belirtti.

Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek olan Yıldız Sarayı'na gelen vatandaşlar ortamın atmosferinden etkilendi.

BAZI BÖLÜMLER İLK KEZ GÖRÜLECEK

İlk defa ziyarete açılan bölümler arasında olan 'Büyük Mabeyn Köşkü'nü görme fırsatı bulan ziyaretçiler, 'Hamid Bahçesi'ni de gezerek bahçesin doğal nehir görünümündeki su yolu etrafında yürüyüş yapma fırsatı buldu. İlk defa görülecek alanların arasında 'Limonluk', 'Hamam', '3. Selim Çeşmesi', 'Ada Köşkü', ve 'Cihannüma Köşkü' de bulunuyor.

Öte yandan Milli Saraylar Başkanlığı yetkilileri, ilk ziyaretçileri kapıda karışlayarak çeşitli hediyeler sundu.

Erdoğan 'Ağustos sonuna kadar' ücretsiz demişti! Sabahın erken saatlerinde ziyaretler başladı

"HERKESE EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sarayın ziyarete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Nurgül Yılmaz, "Sarayın uzun bir zamandır açılmasını bekliyorduk. Bu sarayı böyle güzel restore ettikleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Karşılama da çok güzeldi. Kapıda çikolatalarla karşılandık. Açılmayan yerleri de çok merak ediyoruz. Abdülhamid Han'ın yaptığı eserleri görmeyi çok istiyoruz. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Celalettin Mutlu ise ortamdan oldukça etkilendiğini belirterek, "Buraya ilk defa geldim ve muazzam buldum. Hem çevresi hem de işçiliği. Saray inanılmaz güzel. Ben yurtdışında da bazı sarayları gezdim, onlara eşdeğer. Ben burayı ilk defa gezdim. Umarım herkes gelip bu sarayı görür. Osmanlı dönemine ait el işçilikleri, oturma salonları, işçilik muazzamdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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