Yıldız Kızlar Futsal İl Şampiyonu Bozüyük İçköy Ortaokulu oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Okul Sporları kapsamında düzenlediği Yıldız Kızlar Futsal Müsabakaları sonunda il şampiyonu olan İçköy Ortaokulu öğrencileri, şampiyonluk kupasını alarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i ziyaret ettiler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Okul Sporları kapsamında düzenlediği Yıldız Kızlar Futsal Müsabakaları sonunda il şampiyonu olan İçköy Ortaokulu öğrencileri, şampiyonluk kupasını alarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i ziyaret ettiler.

Demir, öğrencilerin bu başarısını kutlayarak teşekkür belgelerini takdim etti ve bölge finallerinde başarılar diledi. Ziyarette şampiyon öğrencilere Müdür Yardımcısı Emre Güney ve Beden Eğitimi Öğretmeni Doğan Pehlivan eşlik etti. - BİLECİK