Yıldırım'dan Kars ve Ardahan çıkarması

Yıldırım Belediyesi Kars ve Ardahan'a çıkarma yaptı.

Kentler arasında dayanışmayı güçlendirmek, tecrübe paylaşımını artırmak ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmek için düzenlenen programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetimi Kurulu üyeleri, Bursa Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Posoflular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Yıldırım Belediye Meclis üyeleri, iş insanları, sporcular ve sanatçılar katıldı.

Kars programı çerçevesinde ilk ziyaretlerini Yıldırım'ın kardeş belediyesi olan Sarıkamış'a yapan Başkan Oktay Yılmaz ve Bursa heyeti, önce Belediye Başkanı Harun Hayali ardından da Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın misafiri oldu. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay ve Selim Belediye Başkanı Coşkun Altın'ı da makamlarında ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz ve Bursa heyeti; Sarıkamış Şehitliği, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ve Kars Kalesi'ni gezip, kentte inceleme yaptı.

Tecrübe paylaşımı ve teknik inceleme

Kars ziyaretinin ardından diğer kardeş belediye olan Ardahan Posof Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, AK Parti Posof İlçe Başkanı Songül Öner ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile bir araya gelip istişarelerde bulundu. Sazıyla, sözüyle ve coşkusuyla kültürümüzün önemli bir değerinin yaşatıldığı Posof Belediyesi 12'nci Aşıklar ve Türkü Şöleni'ne de katılan Başkan Oktay Yılmaz, "Ziyaretimiz çerçevesinde gittiğimiz her yerde Güleryüz, samimiyet ve muhabbetle karşılandık. Tüm belediye başkanlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek gittiğimiz kentlerdeki yaptığımız incelemelerimiz, gerekse de gerçekleştirdiğimiz tecrübe paylaşımlarıyla çok verimli ve faydalı bir program geçirdik. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için işbirliklerimiz ve gönüldaşlığımız devam edecek" dedi. - BURSA