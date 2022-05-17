Yıldırım'da yaza hazırlık - Haberler

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Yıldırım'da yaza hazırlık

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Faruk Çabuk - Yerel
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Yıldırım'da yaza hazırlık Yıldırım Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmeleri için karasinek, sivrisinek, fare ve diğer haşerelere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım'da yaza hazırlık

BURSA - Yıldırım Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmeleri için karasinek, sivrisinek, fare ve diğer haşerelere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanında temizlik çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak adına, yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan haşere, kemirgen ve diğer zararlılarla teknolojinin son imkanlarını kullanarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında, pazar yerleri ve çöp konteynerleri başta olmak üzere Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerde haşere, kemirgen ve diğer zararlılara karşı ilaçlama yapıyor. Mahallelerde yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla dere kenarları, su birikintileri, yağmur suyu kanalları, kanal bacaları gibi üreme alanları da ekipler tarafından ilaçlanıyor. Vatandaşın sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden haşere, kemirgen ve diğer zararlılara yönelik olarak mücadelemiz son hızla devam ediyor. Mikropları kolayca üreten ve yayılmasına yol açan zararlılara karşı ilaçlama ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alsın diye imkanlarımızı en yoğun şekilde kullanıyoruz. Yıldırımlı hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Çabuk - Yerel

Yıldırım Belediyesi, Yerel, Haberler

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