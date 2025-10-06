Yılanın Isırdığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi bahçesinde piknik yaparken yılanın ısırdığı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Gamze A.(26) ailesiyle birlikte kırsal Karagölet mahallesindeki hobi bahçesine piknik yapmaya gittiler. Piknik yaptıkları sırada yılan kadına saldırıp bacağından ısırdı. Sol bacağından yaralanan kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılan ise kaçtı. Yılanın bozyörük yılanı olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA