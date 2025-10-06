Haberler

Yılanın Isırdığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hobi bahçesinde piknik yapan bir kadın, yılan saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Gamze A.(26) ailesiyle birlikte kırsal Karagölet mahallesindeki hobi bahçesine piknik yapmaya gittiler. Piknik yaptıkları sırada yılan kadına saldırıp bacağından ısırdı. Sol bacağından yaralanan kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılan ise kaçtı. Yılanın bozyörük yılanı olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
