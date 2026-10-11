Yetim Vakfı Adıyaman'da Filistinli çocuklar için çizim etkinliği düzenledi

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Adıyaman'da, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinli çocuklarla dayanışma mesajı vermek amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı tarafından Adıyaman Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Filistinli akranlarına destek olmak amacıyla resimler çizdi, duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları mesajlarla dile getirdi.

Etkinlikte çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek barış, özgürlük ve kardeşlik çağrısında bulundu. Çocuklardan bazıları çizimlerinde güvercinlerle barış özlemini, evlerle güvenli bir yuva arzusunu, rengarenk gökyüzüyle ise geleceğe dair umutlarını anlattı.

Yalnızca bir resim etkinliği olmanın ötesine geçen çalışma ile çocuk haklarına dikkat çekilmesi, savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması ve Filistinli çocuklarla dayanışma duygusunun güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlikte çocuklar, çizimleriyle Filistinli akranlarının sesini duyurmak ve Gazze'de yaşananların unutulmamasına katkı sunmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Gazze'de çocukların ev, okul, aile, oyun ve gelecek gibi temel hak ve ihtiyaçlardan mahrum kaldığına dikkat çeken katılımcılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların çocuklar üzerindeki ağır etkilerine vurgu yaptı. Her rakamın ardında bir çocuğun, yarım kalan bir hayatın ve anlatılmayı bekleyen bir hikayenin bulunduğunu belirten çocuklar, savaşın etkilerinin fiziksel yaralarla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Gün boyunca Adıyaman Meydanı'nda oluşturulan çizim alanlarında çocuklar, gençler ve yetişkinler Filistin'e ilişkin duygu ve düşüncelerini resimlerle, mesajlarını ise kağıtlarla ifade etti. Etkinlikte ortaya çıkan çizim ve mesajlarla Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken her çocuğun savaşlardan uzak, güvenli, huzurlu ve mutlu bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Adıyaman'da düzenlenen etkinlik, Filistinli çocuklarla dayanışma ve barış çağrısının renkler ve çizgiler aracılığıyla dile getirildiği anlamlı bir buluşma oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı