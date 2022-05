Yeşilyurt'ta yetiştiricilere sıvat desteği - Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla, Yeşilyurt İlçesinde meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar (hayvan suluğu), düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü önünde düzenlenen sıvat dağıtım törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İhsan Akın, Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürü Süleyman Pektaş, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, yetiştiriciler ile çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt'ta kırsal kalkınmayı desteklemek adına güzel yatırımların hayata geçtiğini söyleyerek, " Hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin rahat ve temiz bir ortamda hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla sıvat desteği sağlanması çok önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Yeşilyurt Belediyemize ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İhsan Akın ise " Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle yaklaşık iki yıldır ilçelerimizde yürüttüğümüz bu tür projelerimize desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesinin bu destekleri diğer ilçe belediyelerine örnek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tarımsal üretimdeki en büyük sıkıntının alt yapı yetersizliği olduğunu söyleyen Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, "Tarımsal üretimde alt yapının geliştirilmesi, teknik ekipmanların sağlanıp şartların iyileştirmesi sürdürülebilir tarım anlayışı bakımından çok önemlidir. Özel İdarelerin kapanmasıyla beraber belediyelerimiz yeni bir misyon belirleyerek kırsal belediyecilik hizmetlerine ağırlık vermeye başladılar. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bir çok projesine yerel yönetimlerimiz destekler sağlıyorlar. Mera alanlarımızın daha rantabıl kullanılması, üretim yapılan alanların alt yapılarının geliştirilmesi, çiftçilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında birlikte hareket edilmesi kırsal kalkınmanın geliştirilmesi açısından bizleri memnun etmektedir. Tohum, fide ve fidan desteklerinin yanı sıra hayvancılık işleriyle uğraşan üreticilerimize sıvat desteğinin sağlanması bu açıdan çok değerlidir. Yeşilyurt Belediyesine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bu açıdan teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Malatya'nın tarımsal anlamda çok zengin bir kimliğe sahip olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de, " Malatya'da tarımsal üretimi bitkisel, kara ve su hayvancılığı olarak üçe ayırıyoruz. Her üç üretim alanında da ülke genelinde önde gelen kentler arasındayız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda küçükbaş hayvan sayısını artırma noktasında büyük çabalar sarf ediyoruz. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanımızla birlikte yaylarımızı gezip eksikleri tespit ettik. Küçükbaş hayvanların sayısını artırmak için alt yapının iyileştirilmesi, mera ıslah ve çoban yaşam alanlarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarımıza hız verdik, bu noktada Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine projemizi sunduk. Bitkisel Üretim Genel Müdürümüzün Malatya'lı olması bizim için çok büyük avantaj oldu. Çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Yayaları ziyaretimiz esnasında en büyük eksikliklerden bir taneside sıvatlardı. Bizler çalışmalarımıza yerel yönetimlerimizi

de dahil ederek yatırımlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyemizde sıvatların artırılması noktasında desteklerini esirgemedi. Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Sıvatların dağıtılmasıyla beraber çiftçilerimiz temiz ve sağlıklı alanlarda hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar, bazı hastalıklarında önüne geçmiş olacağız" dedi.

Yeşilyurt'taki tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine çok büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa temin ettikleri sıvatları çiftçilere teslim ederek, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeşilyurt'un havası, suyu ve verimli arazileriyle tarım ve hayvancılık sektöründe güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak tarımsal hizmetlere çok büyük önem veriyoruz.2019 yılında ki Mahalli İdareler Seçimlerinde hemen sonra kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çatısı altında hayata geçirdiğimiz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızla, Yeşil Gıda Seracılık Alanımızla, ata tohumdan ürettiğimiz fidelerimizle, 500 bine yaklaşan ücretsiz fide ve fidan desteklerimizle, çiftçilerimize yönelik bilinçlendirme ve teknik ekipman desteklerimizle tarımsal vizyonumuzu her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bağ ve bahçelerde üretilen organik ürünleri sosyal tesislerimizde menülerde kullanırken, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bu alanda örnek alınan bir hizmette bulunduk. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarımızla birlikte tarımsal hizmetlerde başarılı hizmetlerin altına imza atıyoruz. 50'ye yakın meyve ve sebzenin yetiştiği Malatya'nın çok güçlü temellere dayanan tarımsal alt yapısını daha da ilerletmek içinde bizde kendi bölgemizde çok etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. İlimizin kırsal bölgelerindeki hayvancılık sektörünü geliştirmekte bizim temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz sıvat dağıtım programımızla birlikte; galvanizden yapılmış, paslanmayan, bozulmayan ve hijyenik bir yapıya sahip sıvatlarımızı çiftçilerimize teslim edeceğiz. Sıvatlarımız yaz aylarında suluk, kış ayında ise yemlik olarak kullanılabilecek özelliklere sahip olması nedeniyle çiftçilerimizin işini ciddi anlamda kolaylaştıracaktır. Kolay ve rahat taşınma özellikle sahip olan sıvatlarımız her yönüyle üreticilerimizin çalışmalarına kolaylık sağlayacaktır. Bu sıvatların çiftçilerimize ulaşmasında desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığımıza, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüze, Damızlık Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanlığımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Tarımın her alanını destekleyen bir hizmet anlayışıyla çiftçilerin yanında yer aldıklarına dikkat çeken Çınar, "Dünya genelinde tarımsal alanlarda yaşanan sıkıntılar var, biz kendi ilimizde ve ilçemizde bu tür sıkıntıların artmaması, oluşabilecek eksikliklerinde bertaraf edilmesi içinde tarımsal üretimin her alanını destekleyecek yatırımlarda ve desteklerde bulunmaya büyük bir ehemmiyet gösteriyoruz. Tarımın her alanında üretimin artırılması ile birlikte hemşehrilerimizin temiz, sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak adına üzerimize düşenleri yapmaya gayret ediyoruz. Tarımı ne kadar geliştirirsek ve ne kadar ilerletirsek kentimizin ekonomisi de o denli kalkınmış olacak ve üreticilerimizin de refah seviyede o denli artmış olacaktır. Kazanan doğal olarak ta ülke ekonomimiz, Malatya'mız, Yeşilyurt'umuz ve çiftçilerimiz olacaktır. Bitkisel Üretim Genel Müdürümüzün de hemşehrimiz olmasından dolayı bu anlamda çok güzel destekler alıyoruz. Ankara ziyaretimiz sırasında hem Bakan Yardımcımızı hem de Genel Müdürümüzü ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sundum. Sayın Bakanımızı da Malatya'ya davet ettik, inşallah Sayın Bakanımızın da Malatya ziyaretinde daha fazla destek alacağımızı ümit ediyorum. Bizim temel gayemiz üreticilerimizin daha nitelikli ve katma değeri fazla olan üretimler yapmalarıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak tarımsal hizmetlerde ki başarılarımızı, yeni dönem yatırımlarımızla her geçen gün daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üyelik başvurumuz kabul edildi. Malatya'da tarım ve hayvancılık alanında yaptığımız faaliyetleri Konya'da düzenlenecek toplantıda tüm boyutlarıyla anlatıp, diğer belediyelerin tecrübelerinden istifade edeceğiz, bilgi paylaşımında bulunacağız" şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA

