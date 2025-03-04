Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Yeşilyurt'ta Çocuklar Barış Manço Şarkılarıyla Eğlendi

Yeşilyurt'ta Çocuklar Barış Manço Şarkılarıyla Eğlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Kaymakamlığı'nın 'ÖNEM Projesi' kapsamında düzenlediği Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri, 610 öğrenciye eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, "ÖNEM Projesi" kapsamında düzenlediği Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri ile 610 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyip, interaktif oyunlarla eğlenceli anlar geçirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan 'Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi' kapsamında Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile çocuklarda sevgi ve şefkat eksikliğini giderecek sosyal ve kültürel destekler sunuluyor.

Proje kapsamında Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri" Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe 26 okuldan toplam 610 anaokulu ve ilkokul öğrencisi katıldı.

Etkinlik kapsamında, çocuklar Barış Manço'nun sevilen şarkılarını hep birlikte söyleyerek keyifli anlar yaşadı. Şarkılarla birlikte, denge ve alkış oyunları gibi interaktif etkinlikler düzenlendi. Ayrıca palyaço, Pamuk Prenses, Hacivat ve Karagöz gibi karakterlerin yer aldığı oyunlarla çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı. Program boyunca minik misafirlere pamuk şeker, kek ve meyve suyu ikram edildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, ilçe amirleri ve eğitimcilerle birlikte bu tür etkinliklerin koordinasyonunu sağlayarak, merkezden uzak okullardaki öğrencilerin de katılımını destekledi. Program, çocukların kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, kamu kurumları ve toplumun tüm kesimlerinin desteklediği bu proje kapsamında, sadece üç ay içinde bin 400 etkinlik gerçekleştirdi. Barış Manço Şarkıları Çocuk Konseri de bu etkinlikler arasında unutulmaz bir yer edindi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, yaptığı açıklamada, ilçedeki öğrenciler için başlatılan sosyal proje hakkında bilgiler verdi. Baytak, projenin amacının, Yeşilyurt ilçesindeki öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımını sağlamak olduğunu belirtti. Bu süreçte öğrencilerin belirlenen yöneticilerle birlikte çeşitli etkinliklerde yer alacağını ve böylece sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişim göstererek kısıtlamalarını aşmalarının hedeflendiğini belirten Baytak, Barış Manço şarkıları eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerle keyifli bir program geçireceklerini de ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Semih Şentürk'ten eşine milyon dolarlık jest
img

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
img

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Ödül töreninde sarf ettiği cümle Trump'ı sinirden kudurtacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.