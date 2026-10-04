Haberler

İran Petrol Bakanı Paknejad'ın istifası kabul edildi, Boverd vekaleten atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi'nden Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini duyurdu. Tabatabai, istifanın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd'in vekaleten Petrol Bakanlığına atandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini duyurdu.

İran basınına göre, Tabatabai, Paknejad'ın istifa ettiğini belirtti.

Tabatabai, Paknejad'ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd'in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.

Kaynak: AA
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor

Tarih verildi, tabelada rakam sert değişecek
Antalya'da 5 katlı apartmanın üst katı yandı, kadın şüpheli polise götürüldü

Apartman alev alev yandı! 1 kadın gözaltında
Edirne'de kedi ile yılanın bahçedeki kapışması kamerada! Patileriyle yılana hamle yaptı

Bahçede kedi ile yılan karşı karşıya geldi! Geri adım atmadı
Keban Baraj Gölü'nde oltaya 30 kiloluk dev turna takıldı! O anlar kamerada

Keban'da oltaya öyle bir balık takıldı ki! Tam 30 kilo
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...