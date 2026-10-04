İran Petrol Bakanı Paknejad'ın istifası kabul edildi, Boverd vekaleten atandı

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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini duyurdu.

İran basınına göre, Tabatabai, Paknejad'ın istifa ettiğini belirtti.

Tabatabai, Paknejad'ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd'in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.

Kaynak: AA