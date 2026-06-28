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Usta oyuncu Kadir İnanır için cenaze töreni düzenleniyor

Usta oyuncu Kadir İnanır için cenaze töreni düzenleniyor
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77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın cenazesi, düzenlenen veda töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cami avlusu, son görevini yerine getirmek isteyen sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda isimle doldu. Usta oyuncu, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığında defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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