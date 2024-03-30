Yeşilay Gönüllüleri Muğla'da İftar Programında Buluştu

Muğla Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programında Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi.

Yeşilay'ın 104 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurgulayan Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Şenol Şengür; "Yeşilay 104 yıllık bir tarihe sahip. Amacımız; toplumu ve gençliği bağımlılıklardan korumak. 104 yıldan beri asıl amacımız hiç değişmedi. Yeşilay'ın tüm dünyada örmek bir cemiyet olmasının nedeni de işte bu kültürdür. 104 yıl önce kurulan Yeşilay Cemiyeti ilelebet çalışmalarına devam edecektir. 104 yıl önce yerli bilim insanlarının diktiği yeşil fidanı, bugün kökleri sağlam bir çınar olarak mücadele etmeye devam ediyor, iyilik ve sağlık yolunda inşallah daha nice yıllarla hep beraber bu hizmeti sadece vatanımıza değil tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Ümit Ülkü, Yeşilay'ın 97 ülkeye federasyon başkanlığı ve bağımlılıkla ilgili her konuda destek olan bir dernek cemiyet olduğunu belirterek, "Yeşilay, şu anda 97 ülkeye federasyon başkanlığı yapıyor. Yani dünyadaki ülkelerin yarısına federasyon başkanlığı yapan bir kurumuz. Bununla beraber Yeşilay'ımız, sadece Yeşilay şubesinin dışında birçok hamle yaptı. Yeşilay Danışma Merkezlerimiz açıldı. Yeşilay YEDAM'ı kurarak, psikologlarımızla, sosyal hizmet uzmanlarımızla, halkla ilişkiler uzmanlarımızla bütün bağımlılarımıza, alkol, kumar, madde ve diğer bağımlılara ücretsiz destek veriyor. Bunun arkasından spor kulüpleri kuruldu. Şu anda 110 adet spor kulübümüz var. Yeşilay Spor Kulübü olarak, aynı zamanda da Yeşilay Spor Kulübü başkanlığını da yönetiyorum. Her gittiğim bölgede ve şehirde YEDAM'ın ve spor kulüpleri inanılmaz şekilde bağımlılıkla ilgili gençlerimiz ve insanımız için müthiş mücadele içerisindeler. Gençlerimizle çok güzel bir gelecek planlıyoruz" diye ifade etti.

Düzenlenen iftar yemeğine Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Eski Milletvekili Seyfi Terzibaşıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, Menteşe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Cesur, Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Ümit Ülkü, Muğla Yeşilay Cemiyeti Başkanı Abdullah Şenol Şengül, dernek üyeleri, Yeşilay gönüllüsü gençler ve YEDAM personeli katıldı. - MUĞLA