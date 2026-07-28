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Bayburt Yeşilay Şubesi'nden Esentepe Camii'nde Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirmesi

Bayburt Yeşilay Şubesi'nden Esentepe Camii'nde Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirmesi
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Bayburt Yeşilay Şubesi, Esentepe Camii'nde cemaate yönelik bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konulu bilgilendirme programı düzenledi. Namaz öncesi yapılan etkinlikte bağımlılıkların etkileri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatılırken, aile ve toplum desteğinin önemi vurgulandı. İl Müftülüğü iş birliğiyle sürdürülen bu çalışmalarla toplumda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bayburt Yeşilay Şubesi tarafından Esentepe Camii'nde cemaate yönelik bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Namaz öncesi düzenlenen programda, bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıktan korunma yolları ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı. Cami cemaatine ayrıca farkındalığın artırılmasına ilişkin bilgiler aktarılırken, bağımlılıkla mücadelede aile ve toplum desteğinin önemine değinildi.

Bayburt Yeşilay Şubesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde sürdürülen bilgilendirme faaliyetleriyle, toplumun farklı kesimlerine ulaşılarak bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın güçlendirilmesi sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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