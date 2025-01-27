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Yeşilay Bursa Şubesi'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

Yeşilay Bursa Şubesi'nin Yeni Yönetimi Belirlendi
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Yeşilay Bursa Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Suat Arvas yeniden başkanlığa seçildi. Arvas, bağımlılıkla mücadelede kararlılık ve daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yeşilay Bursa Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Suat Arvas, yeniden başkanlığa seçildi.

Yeşilay Bursa Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Mehmet Suat Arvas, yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Arvas, bağımlılıkla mücadeleye olan kararlılığını yineleyerek, önümüzdeki 3 yıl boyunca daha fazla insana ulaşmayı, bağımlılıkla mücadelede daha güçlü adımlar atmayı ve Yeşilay olarak Bursa'da çalışmalarını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Arvas, "Bizim en büyük temennimiz, gelecek nesillere güzel hikayeler bırakmaktır. Bağımlılıkla mücadelede daha fazla insana dokunarak, onlara daha parlak bir gelecek sunacağız. Yeşilay olarak, bağımlılıkların avucuna bırakacağımız tek bir canımızın bile olmadığı bilinciyle çalışıyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere, hayatlara dokunarak, onların hikayelerini iyi yönde değiştirmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Yeşilay'ın önleme ve farkındalık çalışmalarının ötesinde, bağımlı bireylere müdahale etme noktasında büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Arvas, bu sorumluluğun sadece kurumla değil, gönüllülerle ve toplumla omuz omuza verilmesi gerektiğini vurguladı. Arvas, sahada ve okullarda farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Bağımlılıklarla mücadelede güçlü adımlar

Arvas, Yeşilay'ın yalnızca bir mücadele kurumu değil, aynı zamanda bir gönül hareketi olduğunu ifade etti. 81 ilde 120 şube ve 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına yönelik ücretsiz ayaktan tedavi hizmeti sunduklarını söyledi. Ayrıca, Bursa, Diyarbakır ve Kayseri'deki Rehabilitasyon Merkezleri'nde (REHAB) yatılı tedavi hizmeti verildiğini belirtti.

Yeşilay Bursa Şubesi'nin yeni yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

Şube Başkanı: Mehmet Suat Arvas

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1. Av. Oktay Çiçek

2. Erol Yılmazer

3. Havva Balkanlı Arttıran

4. Şeyda Polat

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Dr. Ali Erol

2. Tolga Çetinkaya

3. Ömer Zengin

4. Eyüp Dündar

5. Av. Ali Osman Kufacı

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

1. Av. Ayşegül Porsuk Altın

2. Mustafa Albayrak

3. Av. Kemal Cömert

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Kaya Ali Peker

2. Mehmet Aytar

3. Muhammet Celep

Genel Merkez Genel Kurulu Asil Üyeleri

1. Mehmet Suat Arvas

2. Av. Ayşegül Porsuk Altın

3. Av. Oktay Çiçek

Genel Merkez Genel Kurulu Yedek Üyeleri

1. Şeyda Polat - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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