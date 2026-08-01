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Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Yeşil vatan için alevlere siper oldu
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Seydikemer ilçesinde iki gün devam eden orman yangınında alevlerle mücadele eden sessiz ve görünmeyen kahramanların hikayesini paylaştı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Seydikemer ilçesinde iki gün devam eden orman yangınında alevlerle mücadele eden sessiz ve görünmeyen kahramanların hikayesini paylaştı. Vali Akbıyık, "Dozeriyle alevlere siper olan Dozer Operatörü Musa Kaplan'a ve onun nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden tüm isimsiz kahramanlarımıza ve onlara destek olan gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Alevlerin önünde çelik gibi duran bu irade ve memleket sevgisi unutulmayacak" dedi.

Seydikemer'de evlere yaklaşan alevlere karşı kullandığı dozeri siper eden ve yangın ekibinin 'çık çık' uyarısına rağmen alevlerin önünü keserek evlere ulaşmasını engelleyen dozer operatörü Musa Kaplan'ın on anki görüntüleri adeta alevlere meydan okurcasına, yeşil vatan için bir kahramanlık destanı yazdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Ateşe meydan okumak"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, dozer operatörü Musa Kaplan'ın görüntüleri paylaştı. Vali Akbıyık görüntüler üzerine yaptığı yorumda, "Resmi açıklamalarda veya haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz 'Yangın kontrol altına alındı' cümlesi; sadece teknik bir terim değil, arkasında yüzlerce kahramanın canı pahasına yazdığı destanların özetidir. Oysa o üç kelimenin arkasında; alevlerin metrelerce yükseldiği, sıcaklığın yüzleri yaktığı, dumanın gökyüzünü kapladığı ve göz gözü görmediği bir cehennem vardır. İşte o cehennemin tam ortasında, elindeki son imkanla ateşe meydan okuyan biri durur. Seydikemer'de alevler evlere ve çam ağaçlarına doğru hızla ilerlerken; kan, ter ve duman içinde 'Bir ağaç daha, bir can daha kurtulsun' diyerek dozeriyle ateşe siper olan dozer operatörü Musa Kaplan gibi. Etrafındakilerin 'Çık oradan' çığlıklarına rağmen yerini terk etmeyen, alevlerin önüne barikat kuran, hortum taşıyan gençlere omuz veren ve sıcağın altında gücü tükenene kadar savaşan yüreklerdir yangını söndüren. Dozeriyle alevlere siper olan Dozer Operatörü Musa Kaplan'a ve onun nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden tüm isimsiz kahramanlarımıza ve onlara destek olan gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Alevlerin önünde çelik gibi duran bu irade ve memleket sevgisi unutulmayacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İyi ki varsınız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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