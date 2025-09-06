Yeşil Artvin Derneği, Eskişehir'de Madenciliğe Karşı Mücadeleye Destek Verdi

Haber : Uğur İSTANBULLU

Yeşil Artvin Derneği üyeleri, Eskişehir'de yaşam alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasına karşı yürütülen çevre mücadelesine destek vermek amacıyla önemli bir adım attı. Artvin halkının topladığı destek imzaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne imzalar teslim edilmeden önce açıklamada bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Artvin halkının Cerattepe başta olmak üzere uzun yıllardır madencilik faaliyetlerine karşı kararlı bir mücadele yürüttüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bugün burada, Eskişehir'de planlanan madencilik faaliyetine karşı dilekçelerimizi teslim etmek için bulunuyoruz. Biliyorsunuz, yıllardır Artvin halkı Cerattepe'deki madene karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. Şu an Cengiz Holding, Artvin'de ve Türkiye'nin birçok yerinde benzer madencilik faaliyetlerini sürdürmek istiyor. Anayasamızın 56. maddesi, her bireye sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı tanır ve devletin de bu hakkı koruma yükümlülüğü vardır. Bu nedenle, ülkemizin herhangi bir yerinde yapılacak madencilik faaliyetleri hepimizi ilgilendiriyor. Bugün, Eskişehir'in en verimli topraklarında hayata geçirilmek istenen vahşi madenciliğe karşı Eskişehirlilerin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Artvin halkı olarak topladığımız imzaları, biraz sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Buradaki mücadele de, Artvin'deki mücadele de, doğaya ve yaşama yönelik bu talan düzeni sona erene kadar devam edecek. Toprağımızın, havamızın ve suyumuzun nasıl kirletildiğini görüyoruz. Bu nedenle nefes alabilmek, yaşanabilir bir çevreye sahip olmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."