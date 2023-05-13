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Yerli ve milli otomobil TOGG Muğla Valiliği envanterine girdi

Yerli ve milli otomobil TOGG Muğla Valiliği envanterine girdi

Yerel Haberler

Yerli ve milli otomobil TOGG Türkiye genelinde hak sahiplerine ulaştırılırken, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın makam aracı olarak kullanılmaya başladı.

Yerli ve milli otomobil TOGG Türkiye genelinde hak sahiplerine ulaştırılırken, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın makam aracı olarak kullanılmaya başladı.

Yerli ve milli otomobil TOGG makam aracı olarak Muğla Valiliği envanterine girdi. Muğla Valiliği önünde duran Togg'u gören vatandaşlar araç ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Muğla Valiliği'nin himayelerine katılan yerli ve milli otomobil TOGG ile buluşan TEKNOFEST 2023 finallerine katılan gençler de yerli ve milli otomobil TOGG'un akıllı cihazını inceledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Valiliği TOGG Yerel Haberler

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